8 marzo a teatro, spettacoli per la Festa della donna

Valdagno – Tra i tanti eventi organizzati, a Vicenza e provincia, in occasione della Giornata internazionale della donna, che ricorre l’8 marzo e che vuole ricordare le conquiste sociali, economiche e politiche, ma pure le discriminazioni e le violenze che le donne subiscono ancora oggi, proponiamo di seguito alcuni momenti di riflessione che assumono la forma dello spettacolo teatrale.

Nella sala Soster di Palazzo Festari, a Valdagno, giovedì alle 20.30, è in programma “Canzonate”, uno spettacolo, proposto dalla commissione pari opportunità del Comune, che racconterà la figura femminile nella canzone italiana. Musica, dunque, con il duo composto da Michele Vencato (chitarra, basso) e Michela Rossato (voce), ma anche parole, con le letture di di Mauro Lazzaretti, Silvia Fontana, Rossella Lora, Marina Vecelli.

“Canzonate” celebra la donna in alcune delle sue mille sfaccettature, superando il concetto di femminismo e con la speranza che uomini e donne possano capirsi, parlarsi e accettarsi nelle loro diversità. Attraverso letture e canzoni si parlerà quindi di donne vere e immaginate, di uomini che le hanno capite e quelli che le hanno usate, di figure femminili descritte da uomini, ma anche di donne coraggiose che si sono raccontate.

Due, invece, gli spettacoli ad ingresso libero proposti a Marano Vicentino nell’ambito di “Sempre e non solo l’8 marzo”, il programma di eventi organizzati dagli assessorati alla cultura e alla persona e famiglia in occasione della festa della donna. Si comincia proprio giovedì 8, alle 20.30, con “Le allegre mogli del mondo”, per la regia di Davide Dolores, proposto all’auditorium comunale dalla compagnia “Le Matrioske”. Si tratta di uno spettacolo teatrale ironico che ha come protagoniste le donne, vere o immaginarie, in cerca di un loro ruolo nella storia e nel mito.

Ciascuna di loro ha una storia inedita da raccontare, rappresentando le tante sfaccettature dell’eclettico universo femminile. Sul palco, assieme ad Anna Strozzo, Barbara Borriero, Carla Cavaliere, Cristina Malavolta, ci sarà un ospite speciale: Davide Dal Prà. Il secondo appuntamento è in calendario per sabato 10, alle ore 20.30, sempre in auditorium: il coro femminile Ladiesis, diretto dal maestro Massimo Zulpo, porterà in scena canzoni e letture dedicate alle donne, nello spettacolo “Con voce di donna”.

Per finire, venerdì 9 marzo, l’assessorato alla cultura del Comune di Sovizzo e la biblioteca civica propongono la commedia brillante adatta a tutta la famiglia dal titolo “Dove vai tutta nuda?”, di Georges Feydeau, con la regia di Davide Lazzaretto. Lo spettacolo, ad ingresso libero, è in programma all’auditorium dell’istituto comprensivo, in via Vittorio Alfieri.

“La vita dell’onorevole Panciotti – spiega una nota di presentazione – è piena di impegni e difficoltà: giornalisti da ricevere, avversari cui tener testa, infidi colleghi dai quali guardarsi le spalle. E in più deve fare i conti con il più grande e insormontabile avversario di ogni uomo… sua moglie. Feydeau ci mostra un litigio coniugale dai toni assurdi e a tratti toccanti che si spinge ai limiti del ridicolo, fino a sconfinare al di fuori dei due coinvolti, includendo ogni malcapitato a portata di tiro”.