“La politica si occupi soprattutto di natalità”

Vicenza – “Non possiamo più permetterci di non occuparci della drammatica emergenza demografica che l’Italia sta attraversando. Per la politica, deve diventare una priorità della prossima legislatura, perché condiziona tutti i problemi più importanti del paese: fiscalità generale, scuola, lavoro, pensioni, sostenibilità del sistema sanitario”. E’ il punto di vista, molto chiaro e netto, del Forum delle associazioni familiari del Veneto, guidato da Marco Scarmagnani e Maria Alessandra Donà, che ha proposto ai partiti, durante la campagna elettorale, una sorta di patto per la natalità, cioè un’azione congiunta, condivisa da tutte le forze in campo, per sostenere la famiglia e invertire il corso della caduta demografica in atto.

I candidati veneti hanno risposto all’invito che consisteva soprattutto nella domanda “Lei come concretizzerebbe le politiche per la natalità se venisse eletto?” Ecco alcune risposte: Tigani, di Civica Popolare, propone una serie di incentivi di ordine fiscale tra cui il Fattore Famiglia, ma anche la concertazione con le politiche lavorative, tenendo ben presente gli esempi virtuosi di Trento, Parma e Castelnuovo del Garda, quali punti di partenza.

Il Movimento 5 Stelle propone invece un modello alla francese, che prevede sanità pubblica e sostegno alle famiglie con figli, con rimborsi per asili nido, pannolini e baby sitter, ed anche l’introduzione di Iva agevolata sui prodotti neonatali. Per il Pd occorre sostenere progetti di vita per le giovani coppie e per le giovani madri, mentre Lazzarini, della Lega, pensa ad asili nido gratuiti e un diverso approccio generale alle politiche sulla famiglia.

De Poli, di Noi con l’Italia Udc, propone una riforma fiscale a livello generale che introduca il cosiddetto quoziente familiare, con un’applicazione graduale a partire dalle famiglie monoreddito e dalle famiglie numerose. Anche Grigolini, del Popolo della Famiglia, e i candidati di Forza Italia Cortelazzo e Ferro hanno illustrato il loro programma di sostegno alla famiglia e alla natalità.

Merita ricordare, in conclusione, che il Forum veneto delle associazioni familiari è un coordinamento che riunisce una trentina di associazioni, coinvolgendo più di 3500 famiglie nella regione. È un’articolazione del Forum nazionale delle associazioni familiari (www.forumfamiglie.org), nato nel 1992 con l’obiettivo di portare nel dibattito culturale e politico italiano la famiglia come soggetto sociale. “In vista delle imminenti elezioni politiche – commentano gli attivisti del forum -, e valutando le azioni delle recenti legislature, dobbiamo riconoscere che la politica fatica ancora ad assegnare alla famiglia un ruolo di risorsa per il paese, e ancora ignora i problemi reali, i bisogni delle famiglie in Italia e la necessità di sostenerla”.