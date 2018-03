Elezioni, Toniolo: “Serve il Ministero per la famiglia”

Vicenza – “Una volta in Parlamento e al governo dobbiamo presentare una proposta di legge quadro che preveda una progressiva applicazione del quoziente familiare, per una significativa riduzione del fisco in proporzione alla composizione dei nuclei familiari, con priorità dei figli a carico e conseguente revisione dell’Isee. E’ quanto assicura Costantino Toniolo, candidato per la Camera dei deputati, come capolista nel collegio plurinominale Veneto 02 di Noi con L’Italia Udc, sottolineando che è questo un obiettivo importante per il raggruppamento politioco conmosciuto come la “quarta gamba” del centrodestra.

“Fondiamo la nostra politica – sottolinea infatti Toniolo – sui valori culturali del nostro territorio, a partire da quelli cristiani. Chi ha figli non deve essere penalizzato, anzi deve avere la possibilità di essere premiato almeno fiscalmente, e detrarre una serie di spese legate alla gestione della famiglia e dei minori a carico. Sottolineo l’urgenza di una totale detassazione dei contratti di locazione per le famiglie con figli a carico. Ma anche una detrazione delle rette per scuole materne e asili nido paritari e delle spese per gli anziani a carico ricoverati nelle case di riposo private per gravi patologie”.

“E’ necessario – conclude il candidato – anche un nuovo piano straordinario per la natalità, con asili nido gratuiti e maggiori tutele per le donne lavoratrici. Infine vanno assolutamente aumentate le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze, e reperite risorse adeguate per il funzionamento della legge Dopo di noi. Per fare tutto ciò, e molto altro a favore di genitori e figli, riteniamo che vada realizzato il Ministero per la famiglia.