Elezioni, Potere al Popolo: ecco la nostra spesa

Vicenza – Potere al Popolo è un fronte anticapitalista che si presenta alle elezioni nazionali. È formato dalla parte sana del paese, quella che lavora, che fatica ad arrivare a fine mese, che cerca un lavoro, che fa della questione morale un punto irrinunciabile. Siamo noi. Mettiamo il lavoro al primo posto, crediamo che le i lavoratori, i pensionati, i precari, gli esclusi, possano e debbano dirigere il paese attuando la Costituzione del ’48.

Non abbiamo finaziatori più o meno occulti e non ci appoggiamo a “fondazioni” dove si convogliano le elargizioni di imprenditori e potenti di ogni risma (che poi, è facile supporre, chiederanno “un ritorno dell’investimento”. Le organizzazioni politiche e le associazioni che fanno parte di Potere al Popolo! non hanno gruppi parlamentari che possano sovvenzionarci o che ci abbiano permesso di non raccogliere le firme per presentarci alle elezioni.

Non abbiamo favori dai “padroni” dell’informazione, non abbiamo sponsor se non noi stessi e chi vogliamo rappresentare. Sappiamo benissimo quanto sia difficile riuscire a vivere del proprio lavoro o della pensione. Sono queste le ragioni che ci spingono a rendere pubblica, prima delle elezioni, la spesa che abbiamo sostenuto in questa campagna elettorale in provincia di Vicenza e come abbiamo reperito quei soldi.

Nelle assemblee e nelle (poche) iniziative pubbliche che abbiamo svolto in queste settimane abbiamo chiesto un contributo ai partecipanti e abbiamo raccolto, fino al 28 febbraio, 1.730 euro. Questi sono stati spesi in volantini, manifesti, costo delle sale per le varie iniziative. Lo facciamo perché siamo onesti e vorremmo che tutte le liste e le coalizioni che si presentano alle elezioni lo facessero prima delle elezioni. Per questo facciamo una semplice domanda: quanto avete speso per queste elezioni, quanti soldi avete ricevuto e da chi? Aspettiamo risposte. Siamo anche ingenui.

Potere al Popolo Vicenza