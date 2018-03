Elezioni politiche 2018, vincono M5S e Lega

Vicenza – Che il vincitore di queste elezioni politiche sia il Movimento 5 Stelle, nessuno lo può negare, ma che anche la Lega possa dire di esserne uscita vincente è altrettanto innegabile. Il Carroccio infatti, surclassando di diversi punti all’interno del centrodestra l’alleato Silvio Berlusconi, lo condanna al definitivo tramonto, assieme al suo “spurio erede” dell’altra fazione di centrosinistra, Matteo Renzi. Sono loro i due grandi sconfitti e sono loro del resto che hanno caratterizzato la politica del Paese negli ultimi anni, sonoramente bocciata ieri dagli italiani nelle urne.

Particolare la ripartizione geografica del risultato elettorale. Il Movimento 5 Stelle va molto bene ovunque, ma è soprattutto al sud che sfonda, spazzando via il berlusconismo e consolidando una propria leadership praticamente assoluta. Al nord invece il risultato migliore lo fa registrare la Lega, anch’essa crescendo a scapito di Forza Italia. Crollano ovunque, invece, proprio Forza Italia ed il Pd, ed i risultati sono insoddisfacenti anche per quasi tutti gli altri. Passano la soglia del 3% infatti solo Fratelli d’Italia e, per il rotto della cuffia Liberi e Uguali, che certamente si aspettava un risultato assai migliore.

Irrilevanti i risultati di tutti gli altri partiti, a cominciare da +Europa della Bonino, che non arriva al 3%, sconfessata anche dai Radicali che hanno consigliato di non andare a votare. Modestissimo anche il risultato del raggruppamento che faceva capo a Beatrice Lorenzin, così come quello di Insieme. Modesto anche l’1% di Potere al Popolo, ma neanche tanto se si considera che è un partito di giovani, senza risorse né aiuti di sorta, lontano dal potere e messo in piedi nei tre mesi che hanno preceduto le elezioni. Percentuali da prefisso telefonico infine per gli altri, tra i quali le destre estreme di Casapound e Forza Nuova-Mis.

Il vicentino ed il Veneto, con i distinguo geografici di cui dicevamo sopra, rispecchiano piuttosto fedelmente la tendenza nazionale, per un risultato nel quale è stato comunque il centrodestra a raccogliere più voti, pur fermandosi molto prima della soglia che consente di governare senza cercare alleanze. Nel dato proporzionale è la Lega ad essere il primo partito nella nostra regione, e nell’uninominale ad essere eletti dalle nostre parti sono stati la leghista Erika Stefani, che ha battuto al Senato, a Vicenza, Daniela Sbrollini (che sarà però ripescata nel “proporzionale”), mentre alla Camera, sempre a Vicenza, Pierantonio Zanettin ha avuto ragione di Alessandra Marobin. Anche nel collegio uninominale di Bassano escono sconfitti i candidati del centrosinistra Rosanna Filippin e Giorgio Santini, rispettivamente superati da Germano Racchella e Niccolò Ghedini.