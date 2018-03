Elezioni e Pfas, la lotta continua di Potere al Popolo

Dai candidati vicentini di Potere al Popolo nelle elezioni politiche di domenica 4 marzo, riceviamo e pubblichiamo

Vicenza – Noi candidati di Potere al Popolo per Vicenza, ci impegniamo a realizzare, qualora eletti, azioni e iniziative che sollecitino l’avvio concreto dei processi di “phasing out” del comparto chimico, industriale ed agricolo e che promuovano la messa al bando di tutti i Pfas, inoltre ci impegniamo affinché in tempi molto ragionevoli sia attuata una nuova presa dell’acquedotto per le aree contaminate. Ci impegniamo altresì per un serio piano di bonifica dei siti inquinati con monitoraggio della salute della popolazione coinvolta. I soldi per procedere alla bonifica immediata li si possano trovare confiscando i beni di chi ha inquinato, attuando il principio della legge 68/15 che chi inquina paga.

Alla prima domanda, “Quali azioni intende intraprendere,una volta eletto, per tutelare la salute dei cittadini contaminati dalle sostanze perfluoroalchiliche, visto il probabile legame di queste sostanze con l’insorgenza di gravi patologie o malattie”, rispondiamo: una volta eletti ci impegniamo non solo per la bonifica dei siti inquinati, ma anche al monitoraggio della salute della popolazione coinvolta e affinché alle persone che sono state contaminate siano garantite tutte le cure necessarie per vivere una vita dignitosa e per quanto possibile superare le patologie che possono sorgere.

Alla seconda domanda, “Quali azioni intende intraprendere, una volta eletto, per garantire l’applicazione del principio “chi inquina, paga” sancito dalla L.68/15 sugli ecoreati e perseguire i responsabili dell’inquinamento” rispondiamo: innanzitutto obbligando chi ha inquinato al ripristino e alla bonifica dei luoghi oltre alle spese di cura delle persone contaminate. E poiché spesso i soggetti risultano molto furbi e inadempienti, si deve agire con la confisca del patrimonio personale e aziendale, dei beni e dei depositi e conti corrente, sino a risarcire completamente il danno

Alla terza domanda, “Quali azioni intende intraprendere,una volta eletto, affinché la bonifica dell’inquinamento sia perseguita e completata in tempi ragionevoli e la falda tutelata da ulteriori inquinanti emergenti” rispondiamo: Si deve fare immediatamente (il motto non per domani, ma per ieri) un piano di bonifica e ponendo un termine oltre il quale. l’impresa o la dita che ha ricevuto l’appalto per la bonifica verrà addebitato tutte le spese dei conseguenti danni a persone e all’ambiente, a causa del ritardo. E’ chiaro che il parametro da raggiungere è uguale a zero.

Alla quarta domanda, “Come interverrà nella sua eventuale attività parlamentare per superare i conflitti di competenze tra Stato Centrale e Regione Veneto nel caso di emergenze ambientali foriere di possibili disastri con relative ripercussioni sanitarie” rispondiamo: Il superamento dei conflitti di competenza, è possibile solamente se sono delineati fin da subito in modo chiaro, quali sono i compiti dello Stato e quali della Regione e quindi bisogna intervenire nell’immediato a mettere ordine sulle competenze. Ciò rimane che al tutt’oggi la Regione Veneto se vuole può legiferare in senso migliorativo pur rimanendo nelle direttive nazionali

Elena Ambrosini, candidata alla camera uninominale Veneto 2-collegio 5

Renzo Pietribiasi, candidato alla camera uninominale Veneto 2 – collegio 6

Flavia Chiara Intallura, candidata alla camera uninominale Veneto 2 – collegio 7

Gigliola Rolenti, candidata alla camera plurinominale Veneto 2

Carmelo Tomaselli, candidato alla camera plurinominale Veneto 2

Daniela Muraro, candidata alla camera plurinominale Veneto 2

Marco Orlandi candidato alla camera plurnominale Veneto 2

Redento Geremia, candidato al senato uninominale Veneto 2 collegio 6

Irene Rui, candidata al senato uninominale Veneto 2 – collegio 7

Arnaldo Cestaro, candidato al senato plurinominale Veneto 2