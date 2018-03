Venezia – I primi cittadini del Veneto, i presidenti di seggio, e tutti gli amministratori locali, aiutino in ogni modo e con ogni mezzo le persone con difficoltà motorie ad esercitare il loro diritto al voto, nonostante le barriere architettoniche e gli ostacoli strutturali che sono presenti nelle scuole che ospitano i seggi. E’ la Regione Veneto, con l’assessorato alle pari opportunità e alla scuola, a lanciare questo appello ai sindaci dei 571 comuni della regione perché, prima del voto di domani, verifichino l’accessibilità delle sezioni elettorali e adottino tutti quegli accorgimenti che possano consentire l’accesso ai seggi, il 4 marzo, anche alle persone con ridotta mobilità.

“Nonostante in Veneto 87 edifici scolastici su 100 abbiano adottato accorgimenti per eliminare le barriere architettoniche – si legge nel comunicato regionale – purtroppo non sempre le sedi di seggio offrono le migliori condizioni di accessibilità. A volte si tratta di modesti ostacoli fisici che possono essere superati con qualche accorgimento. In altri casi è necessario attivare persone disponibili per l’accompagnamento, altre volte serve attivare il voto domiciliare. Ma è dovere di un paese civile che tutti i cittadini, senza distinzioni di età, stato di salute e mobilità, siano messi nelle condizioni di poter esprimere il proprio voto in maniera dignitosa, senza subire disagi o umiliazioni”.