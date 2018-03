Elezioni, Dalla Rosa: “Lezione anche per Vicenza”

Vicenza – Anche Otello Dalla Rosa, candidato a sindaco di Vicenza del centro sinistra nella tornata elettorale amministrativa, nei prossimi mesi, interviene sul risultato delle elezioni politiche che si sono tenute ieri in Italia. “Il voto per il rinnovo del Parlameto – scrive in una nota Dalla Rosa – contiene una lezione importante anche per il futuro della città di Vicenza. Ottenere buoni risultati di governo non è sufficiente per vincere. Resta una crisi di fiducia verso i partiti più tradizionali che ha colpito e colpisce anche il Partito Democratico”.

“Questo – aggiunge – conferma due cose di cui sono sempre stato convinto. La prima: ai cittadini non basta la serietà al governo, chiedono un’idea convincente di innovazione e futuro. La seconda: a Vicenza il centrosinistra è competitivo se riesce a dialogare con gli elettori anche al di là del perimetro classico dei partiti e delle figure politiche più tradizionali”.

“In questo senso – conclude Dalla Rosa – è giusto ripartire dalle primarie, che sono riuscite a coinvolgere un numero di cittadini mai così alto in dodici anni, e dalla domanda di innovazione che quel voto ha espresso. A Vicenza molto di buono è stato fatto in questi anni, ma ci sono sfide nuove da affrontare. Tocca a noi aprire la nuova stagione necessaria a vincerle. Resta però anche una consapevolezza di fondo: nel voto per il Sindaco non si sceglie un partito, ma la figura più capace a guidare la città. La sfida è su questo e noi siamo pronti a raccoglierla”