Elezioni, Berlato: “Bene in Veneto Fratelli d’Italia”

Venezia – “Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia in Veneto. La percentuale che abbiamo ottenuto in Veneto è più alta rispetto alla media nazionale fatta registrare dal partito, nonostante nella nostra regione si conviva con un partito come la Lega, che spopola ed ha raggiunto un risultato che va ben oltre il 32%”. E’ questo il commento a caldo espresso sul risultato elettorale dal coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, Sergio Berlato,

“Alla luce di questi riscontri oggettivi – continua Berlato -, oltre al successo dei nostri due parlamentari eletti nei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, siamo riusciti ad eleggere altri due deputati e un altro senatore nei collegi proporzionali, che saranno assegnati nelle prossime ore in via definitiva”.

“I dati – ha poi concluso Berlato – certificano dunque un successo di Fratelli d’Italia del Veneto che è stato reso possibile solo grazie al lavoro dei nostri dirigenti e di tutti i militanti che hanno messo anima e corpo in una competizione elettorale difficile. Come coordinatore regionale del partito, desidero ringraziare tutti coloro che hanno creduto nella nostra proposta politica, riservandoci il loro consenso”.