Elezioni a Vicenza, M5S: “Noi, in mezzo alla gente”

Vicenza – “Oggi, sabato 10 marzo, sono state inaugurate le sedi dei comitati elettorali dei candidati sindaci di Vicenza Dalla Rosa e Rucco, rispettivamente di centro sinistra e di centrodestra, per le prossime elezioni amministrative che si terranno in città a fine primavera. Si tratta di sedi elettorali di prestigio, collocate per lo più in centro città, quasi a dare un segnale di potenza politica, ancor più che di disponibilità economica”.

Inizia così una nota diffusa oggi sul tema delle prossime elezioni amministrative a Vicenza da Daniele Ferrarin, esponente e consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle cittadino, che non manca di ricordare come l’esito delle recenti elezioni politiche sia stato chiaro anche nella nostra città, e come abbia “dato un segnale chiaro di discontinuità con assetti politici logori e incapaci di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo”.

“Il Movimento Cinque Stelle di Vicenza – continua Ferrarin -, con il suo candidato portavoce Francesco Di Bartolo, non avrà a disposizione né sedi di prestigio, né importanti fondi economici da impiegare in campagna elettorale. La sede elettorale del Movimento, come sempre, sarà la strada, con i suoi gazebo informativi collocati nelle periferie della città, nei luoghi simbolo della devastazione urbana praticata della giunta guidata da Achille Variati e Jacopo Bulgarini D’Elci: Borgo Berga, la Caserma americana Dal Din e le zone dove Vicenza sarà devastata dalla Tav”.

Ferrarin rende anche noto che il Movimento Cinque Stelle organizzerà incontri in sedi pubbliche, aperti a tutti, per incontrare cittadini e aspiranti candidati al consiglio comunale. Questo è calendario dei primi incontri:

12 marzo ore 21 Circoscrizione 2 (Riviera Berica), Centro civico via E. De Nicola 8;

19 marzo ore 21 Circoscrizione 3 (Villa Tacchi), viale della Pace 89;

26 marzo ore 21 Circoscrizione 2 (Riviera Berica), Centro civico via E. De Nicola 8;

9 aprile ore Circoscrizione 2 (Riviera Berica), Centro civico via E. De Nicola 8.

A seguire si terranno incontri anche negli altri quartieri della città. “Invitiamo gli elettori del M5S – conclude Ferarin – ad iniziare sin da ora ad analizzare la differenza di approccio delle varie formazioni politiche in campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a Vicenza, e trarre le conclusioni”.