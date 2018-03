Elezioni a Vicenza, il Psi con Dalla Rosa

Vicenza – “Le elezioni che si sono celebrate domenica rappresentano uno spartiacque nella politica italiana. C’è stato un prima e ci sarà un dopo. Un dopo che preoccupa noi socialisti vicentini. Il centrosinistra in Italia esce evidentemente sconfitto, non per le proprie idee ma per l’incapacità di concretizzarle e trasmetterle alla cittadinanza”.

Così, Giovanni Coviello, coordinatore cittadino del Psi di Vicenza che ricorda come la lista Insieme, alleata del Pd, il 4 marzo abbia “consolidato il consenso ottenuto alle precedenti elezioni regionali, dimostrando di avere una solida base elettorale, sebbene sia necessario avviare un processo che porti la cittadinanza a conoscere e partecipare ai valori politici e sociali che la lista rappresenta, oltre ad una riflessione sulle strategie, anche a livello locale”.

“Il Psi di Vicenza – continua Coviello – è pronto a fare la sua parte sostenendo il candidato del centrosinistra. Pronto, al di là della retorica antipartitica che tanto danno ha fatto alla sinistra italiana, ad entrare come soggetto politico (se sarà possibile con la lista unitaria delle elezioni nazionali) nella squadra presentata oggi dal candidato Dalla Rosa, pronto a partecipare alla stesura dei punti comuni ed essenziali del programma che il centrosinistra il 21 presenterà alla cittadinanza, pronto a partecipare ai tavoli politici preannunciati oggi dal già capogruppo del Pd nel consiglio comunale di Vicenza e ora coordinatore politico della coalizione”.

Il coordinatore dei socialisti vicentini conclude segnalando che, per avviare questo percorso politico, gli iscritti del Psi nella nostra città si incontreranno lunedì 12 marzo, alle 20, presso i locali della sede, in strada Marosticana, 3/A, a Vicenza.