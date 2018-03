Dueville, “La neve de zio Gioachin” al Teatro Busnelli

Dueville – “La neve de zio Gioachin”, è questo il titolo dello spettacolo teatrale che viene proposto domani sera, sabato 10 marzo, alle 20.45, dalla compagnia I Sambei al Teatro Busnelli di Dueville. L’evento fa parte della rassegna di teatro popolare di qualità “Radici” organizzata da diversi anni da Dedalofurioso in collaborazione con la compagnia teatrale La Calandra, iniziativa che ha ottenuto un buon riscontro di pubblico.

Lo spettacolo che va in scena domani è tratto dalla commedia “La neve di zio Anselmo” di Valerio Di Piramo. La trama dello spettacolo gira tutta intorno all’ormai defunto zio, noto alle forze dell’ordine per le sue attività illecite che finiscono per coinvolgere una tranquilla famiglia, in una commedia molto scorrevole e di puro divertimento dove i personaggi sono fortemente caratterizzati.