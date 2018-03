Economia digitale e Industria 4.0, se ne parla al Cuoa

Altavilla Vicentina – Strategie e piani operativi delle aziende italiane in tema di economia digitale e di Industria 4.0 al centro di un incontro, organizzato dal Cuoa Business School di Altavilla Vicentina e da Ibm. Si terrà mercoledì 21 marzo, alle ore 17, nella sala convegni Lino Zanussi, del Cuoa, e sarà incentrato sullo stato d’adozione delle tecnologie, sui processi decisionali e gli impatti organizzativi, sul ruolo dell’ecosistema e le prospettive future delle imprese italiane, accompagnato da alcune case history virtuose. L’inziativa ha anche il patrocinio del Dipartimento di economia dell’Università di Verona.

“A quasi cinque anni dalla prima comparsa dell’espressione Industria 4.0 – spiega una nota del Cuoa -, in Italia c’è ancora discontinuità sulla collaborazione tra Information tecnology e Operation technology, come rivela il Research Report Industria 4.0: vision, execution e progettualità nel manifatturiero italiano, che Ibm ha realizzato in collaborazione con Digital 360. Dalla ricerca emergono quattro profili fondamentali d’imprese: Belle addormentate, Teorici, Praticoni e quelle In cammino. L’evento al Cuoa sarà l’occasione per conoscere i profili e confrontarsi sulla definizione della strategia, nell’ottica di ridefinizione dei processi, dell’organizzazione e delle competenze e del percorso evolutivo da intraprendere”.

A partire dalle 17, dopo i saluti istituzionali affidati a Giuseppe Caldiera, direttore generale di Cuoa Business School, aprirà i lavori Alessandro Zardini, ricercatore in organizzazione aziendale dell’Università di Verona e coordinatore didattico executive master in Ict management del Cuoa. L’incontro proseguirà con Maurizio Venturi, di Ibm Italia, e gli interventi di Stefano Gallucci, Ceo di Santex Rimar, e Roberto Franchini, di Salvagnini Italia Spa, che racconteranno le case history delle loro aziende.