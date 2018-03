Danza, Tiziana Bolfe di scena a Schio con “Hybrid”

Schio – Prosegue la programmazione di Danza in Rete Festival Vicenza e Schio, il nuovo festival promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio. Nell’ambito della nuova sezione Danza in Rete Off, dedicata ai nuovi percorsi artistici e performativi, sabato 10 marzo alle 19, sarà di scena, al Teatro Civico di Schio, Tiziana Bolfe con “Hybrid”, una performance prodotta appositamente per il festival, presentata al pubblico in anteprima nazionale.

Danza in Rete Off presenta nel suo calendario dodici appuntamenti, dal 10 marzo al 21 aprile, con giovani artisti, coreografi e performer, italiani ed internazionali, affermati ed emergenti che proporranno le loro creazioni, esplorando nuove poetiche ed espressioni coreografiche personali. Si tratta di spettacoli di danza non tradizionali, quanto piuttosto di messe in scena, sharing, performances progettate per coinvolgere il pubblico, annullando quanto più possibile le distanze tra l’evento e la sua fruizione.

Oltre a Danza in Rete Off il Festival prevede altre sezioni: gli Spettacoli di Danza, le performances del Progetto Supporter, gli Incontri con la Danza prima degli spettacoli, gli spettacoli mattutini per le scuole di Danzare per Educare, i progetti di Audience Development, una residenza creativa di Davide Valrosso e un workshop con Silvia Gribaudi. Gli spettacoli del festival sono realizzati nei teatri comunali di Vicenza e di Schio. Il Festival inoltre aderisce alle reti, nazionali ed internazionali, Focus Young Mediterranean Coreographer 2018, Rete Teatri Vi.Vi., Diaspora-Dancing Identities Accross Social Practises On Roots Achievement, Anticorpi XL (e relative azioni: Collaboraction XL, Residance XL, Prove d’Autore, Danza Urbana XL).

Quanto all’interprete del prossimo spettacolo, Tiziana Bolfe è danzatrice e coreografa italiana. Dopo la formazione in danza contemporanea e classica, si specializza all’estero; selezionata in progetti europei di formazione per la creazione coreografica, dal 2009 si dedica alla coreografia e a creazioni site specific, oltre ad insegnare danza contemporanea. Lo spettacolo invece, “Hybrid”, della stessa Bolfe e Leonardo Buccieri, attraverso il movimento del corpo indaga la generazione dei suoni attraverso i movimenti e amplifica le tracce sonore che il corpo imprime nello spazio, come “macroscopie” del suono.

“Rumori – si legge nella presentazione -, fruscii, riverberi, respiri, passi generati dal corpo creano una partitura che diventa composizione musicale, se il corpo si percepisce armonico, e invece rumore, se il corpo perde la cognizione di se stesso. Partitura coreografica e partitura musicale si sovrappongono in un sistema è ibrido grazie all’intervento delle tecnologie: computer, schede audio, sofwer Max7 per ambienti esecutivi, microfoni a contatto sono utilizzati per restituire il movimento che produce il suono attraverso il contatto con il suolo, mentre un dispositivo wi-fi trasportato dal corpo della danzatrice restituisce il suono generato dal movimento in contatto con l’aria. La performance crea un tempo di riflessione, per il pubblico e per gli esecutori, in cui partecipare all’ascolto della presenza del corpo che si propaga nello spazio attraverso la tecnologia”. Info e biglietti anche online su www.danzainretefestival.it. I posti sono limitati.