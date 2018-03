Dalla Rosa: “Grandi mostre importanti per Vicenza”

Vicenza – “Due milioni di visitatori in Basilica dal 2012. Una previsione di oltre 400 mila presenze alla mostra di Van Gogh, che la posizionerebbero nella top ten mondiale delle esposizioni di questa stagione. Di fronte a questi numeri non si può tornare indietro, a una Vicenza che sottovalutava il turismo e che non sfruttava al meglio il proprio patrimonio culturale”.

A parlare così è Otello dalla Rosa, candidato sindaco di Vicenza per il centrosinistra, che interviene dopo la diffusione dei numeri fatti registrare nei sei mesi di apertura della mostra “Van Gogh. Tra il grano e il cielo”, in Basilica Palladiana. “Certo, non ci si deve fermare qui – raccomanda Dalla Rosa -: le grandi mostre devono essere uno degli ingranaggi di una macchina più ampia che faccia della cultura uno strumento di crescita economica, ma anche sociale”.

“Per questo – continua il candidato sindaco – Vicenza non deve perdere il ruolo di grande polo attrattivo, conquistato in questi anni con le mostre in Basilica, ma allo stesso tempo deve riuscire a valorizzare anche quel patrimonio di realtà ed eccellenze culturali che sono espressione del territorio. Penso al Cisa, all’Accademia Olimpica, alla Bertoliana e alla Vigna, alle tante associazioni e gruppi che nei più diversi campi promuovono cultura”.

“Non c’è contrapposizione – ha poi concluso – tra grandi mostre e altri eventi: anzi, le prime possono sostenere i secondi. Vanno quindi pensati spazi e occasioni in un programma culturale che sappia coinvolgere l’intera città, sia il centro che i quartieri, che sia volano economico attirando turisti, e che dia anche nuove opportunità ai vicentini di vivere la loro città”.