Venezia – “Ho colto negli ultimi anni un cambiamento di umori e giudizi sui temi della montagna, affrancati da quella stanca e ripetitiva percezione di irrimediabilità dei problemi che da anni caratterizzano le ‘terre alte’, spinti verso il superamento di un rassegnato fatalismo sulle sue debolezze: un segnale forte in tal senso viene proprio dall’iniziativa varata oggi a Cortina (Bl) da Confindustria, un passo deciso, che apre orizzonti di lavoro e di impegno comune, un incoraggiamento e nel contempo una sfida a dar vita a una stagione di rilancio e di valorizzazione di un vasto patrimonio sociale, culturale e produttivo”.

Così l’assessore regionale al turismo e allo sviluppo montano, Federico Caner, saluta la nascita della nuova rete interna al sistema associativo di Confindustria, per promuovere lo sviluppo della montagna italiana. “Esprimo un convinto plauso a questo progetto – ha sottolineato l’assessore –, dettato ancor più dall’atteggiamento responsabile di chi intende trasformare le rivendicazioni in azioni, di chi ha consapevolezza che i valori della specificità montana si difendono e si valorizzano attraverso la capacità di fare sistema, superando propensioni individualistiche e logiche assistenzialistiche”.

“Inutile negare – ha aggiunto Caner – l’esistenza delle difficoltà del vivere e del fare impresa in montagna, ma non c’è dubbio che questi territori abbiano molto da offrire, mettendo a frutto opportunità preziose quali lo sviluppo della connettività attraverso l’espansione della fibra ottica e della banda ultralarga, ma anche preparando con lungimiranza e serietà, attraverso opere strutturali e infrastrutturali sostenibili, appuntamenti di valenza internazionale come i Mondiali di sci del 2021 e, speriamo, i Giochi olimpici del 2026 a Cortina e nelle Dolomiti. William Blake sosteneva che Quando uomini e montagne si incontrano, grandi cose accadono. Oggi, intanto, si incontrano gli uomini”.