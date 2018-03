Con l’auto sotto il guardrail. Ferito un 38enne

Rosà – Brutto incidente la notte scorsa,intorno alle 2.30, lungo superstrada Valsugana, nei pressi dello svincolo per Rosà, dove un’auto andata a sbattere contro la cuspide del guardrail. La vettura si è infilata letteralmente sotto la struttura in ferro e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per il conducente della vettura riamsto incastrato all’interno dell’abitacolo.

La squadra dei pompieri di Bassano ha liberato l’uomo, un 38 enne di Schiavon, che per cause ancora da accertare aveva perso il controllo dell’auto, una Alfa Rome Giulietta, infilandosi appunto sotto il guardrail, che è stato divelto.

L’uomo è stato preso in cura dal personale del 118, che l’ha stabilizzato per poi portarlo in ospedale. La polizia stradale ha effettuato i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminati dopo circa due ore.