Centralina, accolto il ricorso del Comune di Bassano

Bassano del Grappa – Il contenzioso che riguarda la costruzione della centralina idroelettrica di via Pusterla, sul fiume Brenta, a ridosso del Ponte degli Alpini di Bassano, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Tribunale superiore delle acque pubbliche di Roma (Tsap) ha infatti accolto il ricorso per motivi aggiuntivi, presentato in gennaio dal Comune, ritenendone fondate le motivazioni.

Il ricorso chiedeva in sintesi l’annullamento della documentazione prodotta dalla società Belfiore ’90 dopo la chiusura della fase istruttoria del procedimento e l’annullamento della concessione di una proroga alla ditta stessa per l’inizio e l’esecuzione dei lavori.

“La Belfiore – ricostruisce una nota del municipio bassanese – aveva depositato presso la cancelleria del Tsap, nonostante fosse già stata chiusa la fase istruttoria, nuova documentazione relativa alla fase esecutiva del progetto di realizzazione della centralina, in particolare nuovi elaborati progettuali che sarebbero andati a modificare notevolmente sia le premesse idrogeologiche e geotecniche originarie del progetto iniziale sia le tecniche di realizzazione”.

La richiesta del Comune di Bassano di analizzare anche questi elementi di novità è stata accolta ed è per questo che l’udienza inizialmente fissata per i primi giorni di aprile è stata spostata al prossimo mese di luglio.

“Nel frattempo – conclude la nota – è giunta la notizia della costituzione in giudizio nel procedimento anche da parte dell’Avvocatura dello Stato, a testimonianza della condivisione da parte del Ministero dei beni culturali delle preoccupazioni del Comune di Bassano”.