Cartigliano – Ancora un incidente stradale, quest’oggi, lungo le strade della nostra provincia. Dopo i molti sinistri avvenuti tra ieri ed oggi, che non hanno per fortuna fatto registrare conseguenze pesanti, nel primo pomeriggio di oggi, lungo la strada provinciale 59, nel territorio comunale di Cartigliano, si è invece verificato uno scontro frontale con due feriti, trasportati in ospedale.

Questo incidente ha coinvolto una Fiat Punto, con a bordo una giovane di 25 anni di Rossano, ed una Citroen, guidata da un ragazzo di 35 anni, ed è avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo di via Po.

Dopo lo schianto, la 25enne è rimasta incastrata nell’abitacolo della sua auto, che è finita fuori strada, così come accaduto per l’altra vettura coinvolta. Per liberare la giovane, una squadra dei vigili del fuoco intervenuta da Bassano del Grappa, ha lavorato a lungo con cesoie e divaricatori idraulici.

Estratta dalle lamiere, la giovane è stata stabilizzata sul posto dal personale del Suem e poi accompagnata in ospedale. Pure il conducente della Citroen è stato portato in ambulanza all’ospedale.

In via Po, oltre ai pompieri e ai sanitari del 118, sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati a regolare il traffico, e la Polstrada, che si è occupata della ricostruzione della dinamica di questo incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza dall’inizio del loro intervento, alle 14.30.