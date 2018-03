Carambola stradale nella notte. Un ferito

Agugliaro – Nella serata di ieri, domenica 11 marzo, verso le 20, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ponte Alto ad Agugliaro per un incidente che ha visto coinvolte tre autovetture, con un bilancio finale di un ferito. Insomma, tutto sommato è andata molto bene, soprattutto per la dinamica dell’incidente, nel quale una delle auto è anche finita in un fossato.

I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso i conducenti delle vetture, che sono stati visitati dal personale del suem 118 accorsi con due ambulanze. Il ferito è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti sanitari. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 23.