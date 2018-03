Previsioni meteo, Bottacin: “Da Arpav le più attendibili”

Venezia – Quello di internet è un mondo sconfinato, dove si possono reperire le più disparate informazioni, spesso anche in contrasto tra loro. E l’universo delle previsioni meteo non fa eccezione. Sono molte le persone che interrogano la rete per avere notizie sul tempo, ma non tutti i siti che le offrono sono uguali. Pur sottolineando che si tratta di una materia che sconta i limiti della predicibilità, è opportuno affidarsi alle fonti più affidabili, anche se spesso non è così semplice identificarle.

“Per avere le risposte più attendibili c’è una soluzione molto semplice: usare le previsioni meteo fornite da Arpav, che sono le più precise”. E’ il consiglio dell’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin. “Previsioni diffuse in maniera imprecisa, infatti, recano danno agli utenti ma pure ad amministrazioni e operatori turistici”.

“Le informazioni elaborate dalla nostra Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale – ha sottolineato – vengono predisposte con lo scopo principale di definire i bollettini di allertamento della Protezione civile, inviati tutti i giorni ai componenti del sistema di protezione civile e in primis alle amministrazioni comunali. Essendo un bollettino di allertamento, viene fatto con un’accuratezza che può definirsi massima, usando vari modelli matematici”.

“Proprio per questo – ha concluso Bottacin – l’orizzonte temporale deve essere necessariamente breve per risultare attendibile; vedere siti internet che invece propongono bollettini meteo con previsioni anche ad un mese fa sorridere”.