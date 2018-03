Bassano, vittime delle mafie in un incontro formativo

Bassano del Grappa – In occasione della “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che si celebra il 21 marzo, l’Istituto Remondini di Bassano del Grappa ha organizzato, in collaborazione con Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie, per domani, 20 marzo, dalle 9.35 alle 11.30, un incontro formativo che avrà come tema la cultura della legalità e il fenomeno dell’agromafia. Parteciperanno al convegno la consigliera con delega alla legalità Teresa Santini, le rappresentanze istituzionali delle varie forze dell’ordine, le rappresentanze delle associazioni di categoria, una rappresentanza del Rotary club di Bassano del Grappa.

“L’evento – spiega in una nota il Comune di Bassano – sarà dedicato alla memoria delle vittime innocenti delle mafie (delle quali si farà la lettura dei nomi) e poi si articolerà in una lezione partecipata, a cura di Riccardo Guido. Formatosi nel volontariato, nell’associazionismo e nell’antimafia sociale, Riccardo Guido collabora dal 2000 con la Commissione parlamentare antimafia, per la quale ha curato a lungo i rapporti con il mondo dell’informazione. In questi anni ha partecipato alla stesura delle principali relazioni approvate dalla commissione. Autore del libro Salvo e le mafie, racconta ai ragazzi anche il suo lavoro, tra nuove leggi e fatti di cronaca”.