Bassano, tre arresti ed una denuncia da parte dei carabinieri

Bassano del Grappa – Tre ricercati arrestati ed una donna denuncia da parte dei carabinieri in seguito al potenziamento dei servizi preventivi e di controllo sul territorio degli ultimi giorni, in vista delle festività pasquali.

Il 20 marzo, a Pianezze, i carabinieri di Marostica hanno stretto le manette ai polsi del 42enne rumeno Ciocan Constantin, ricercato per una accusa legata alla detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio a Roma nel 2015; Ciocan dovrà scontare una pena di due anni e quattro mesi di reclusione ai domiciliari nella comunità Oasi.

Il giorno successivo, 21 marzo, i carabinieri di Romano d’Ezzelino hanno rintracciato a Cassola il 39enne Carlesso Francis, sul cui capo pende una accusa di spaccio di stupefacenti, collegata ad un episodio del 2014 commesso a Padova; Carlesso si trova ora ai domiciliari, per scontare due anni e cinque mesi.

Nella notte fra il 27 ed il 28 marzo, durante un controllo alle strutture ricettive del territorio, il Nucleo operativo e radiomobile di Bassano ha identificato Chereji Aurel Stefan, 47enne rumeno, destinatario di un mandato di arresto europeo per una accusa di truffa commessa in Romania nel 2012. Il 47enne è stato accompagnato in carcere a Vicenza, per scontare la pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Per finire, il 27 marzo, i militari bassanesi hanno bloccato, all’interno del supermercato Famila, di Bassano, una 46enne di Fonte, accusata di aver sottratto 130 euro di merce. La donna è stata denunciata per furto.

Dalla metà di marzo, l’intensificazione dell’attività di controllo, ha portato gli uomini dell’arma a fermare e controllare centinaia di veicoli e persone a piedi e ad effettuare verifiche in locali, esercizi pubblici e luoghi di ritrovo giovanili, senza dimenticare la costante attenzione verso l’odioso fenomeno delle truffe agli anziani.