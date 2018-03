Bassano, studenti impegnati sul turismo locale

Bassano del Grappa – Un gruppo di studenti del corso di laurea magistrale in Economia e management del turismo dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sta svolgendo una ricerca universitaria su Bassano del Grappa con l’obiettivo di studiare il fenomeno turistico locale. In particolare, la loro attenzione si sta concentrando sul reperimento di opinioni da parte della comunità bassanese attraverso la compilazione di un questionario online creato con Google Form.

“L’opinione dei residenti di Bassano – spiegano gli studenti – è molto importante ai fini della ricerca, in quanto la percezione e l’accettazione del fenomeno turistico da parte dei residenti è fondamentale per poter dare vita a politiche turistiche mirate e strutturate, capaci di integrarsi col tessuto sociale e valorizzare l’offerta turistica locale”.

“Chiediamo quindi alla comunità locale – continuano – di dedicare pochi minuti alla compilazione del presente questionario in modo da supportare l’indagine. Ricordiamo che si tratta di un’intervista effettuata esclusivamente a scopi didattici, per cui tutti i dati conferiti rimarranno assolutamente anonimi e verranno trattati nel totale rispetto della privacy, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali”.