Bassano del Grappa – Sono ripresi in questi giorni, a Bassano, i lavori di sistemazione di viale Scalabrini, una delle principali vie di accesso alla città. Gli interventi previsti nel primo periodo sono funzionali al completamento della parte iniziata prima della stagione invernale, vale a dire la preparazione dell’area con il successivo getto della pavimentazione del marciapiede.

Si procederà poi con l’intervento sul lato ovest, a partire dal semaforo con via Angarano in direzione nord. Per garantire l’esecuzione in sicurezza di queste opere sono state introdotte alcune modifiche temporanee alla viabilità, indicate anche sul posto con l’apposita segnaletica.

In particolare, per tutta la durata del cantiere sarà attivo un divieto di transito ai mezzi pesanti, con massa superiore alle cinque tonnellate, dall’incrocio tra via Campesana e via dei pilati, in direzione Sud. In questa prima fase di lavori saranno istituiti un senso unico (direzione sud-nord) nel tratto di viale Scalabrini compreso tra via Angarano e via Colombare e un senso unico (direzione est-ovest) in via Colombare, nel tratto da viale Scalabrini e via Colbacchini.

In contemporanea sarà attivo un senso unico, con direzione sud-nord, nel tratto di viale Scalabrini tra via Colombare e via Colbacchini (riportando così a doppio senso il tratto di strada interessato nelle fasi precedenti al termine del getto e della maturazione della pavimentazione del marciapiede lato est).

Nella fase successiva del cantiere, invece, sarà in vigore un senso unico alternato, regolato da semaforo, in viale Fontanelle, da viale Scalabrini a strada Campesana (riportando a doppio senso di marcia il tratto di strada interessato nelle fasi precedenti).

Per finire, per tutta la durata del cantiere è operativo un divieto di sosta 0/24, con rimozione forzata lungo viale Scalabrini e Fontalelle, fino a via Campesana, su ambo i lati; lungo via Colombare, nel tratto tra viale Scalabrini e via Colbacchini sul lato nord; e lungo via Colombare nel tratto tra viale Scalabrini e via Volpato, sul lato sud.