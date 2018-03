Bassano, Hafez Haidar e il terrorismo islamico a Incontri senza censura

Bassano del Grappa – “Il terrorismo è il morbo dell’umanità, è l’arma letale di coloro che seminano l’odio, la violenza, l’atrocità, l’orrore nei cuori dei deboli, degli inermi. Abbracciamo i libri e le matite al posto delle armi, gettiamo le armi e la paura nel pozzo del nulla”. E’ una frase di Hafez Haidar, scrittore ed accademico libanese, naturalizzato italiano, che sarà ospite a Bassano di Incontri senza censura, giovedì 29 marzo alle 20.45 nella consueta galleria della libreria La Bassanese.

Candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2017 e, notizia dell’ultima ora, candidato anche al Premio Nobel per la Letteratura 2018, Haider è l’autore del libro “Lezioni di Pace”, edito da Imprimatur, dal quale l’incontro bassanese prenderà le mosse. Al centro del convegno, naturalmente, ci sarà il terrorismo islamico, peraltro tema di stretta attualità anche in questi giorni, dopo l’attentato in Francia, a Carcassonne, dove un giovane marocchino di 26 anni, Redouane Lakdim, ha ucciso una persona e ne ha ferito un’altra rubando la loro auto.

A bordo di quel veicolo ha poi sparato contro alcuni agenti di polizia, ferendone uno. Poi il giovane jihadista è andato a Trebes, a dieci chilometri di distanza, e ha preso ostaggi in un supermercato e uccidendone due al grido di Allah akbar (Dio è grande), ha chiesto la scarcerazione di uno dei terroristi colpevoli delle stragi di Parigi del 2015. L’uomo, alla fine, è stato ucciso dalle teste di cuoio, intervenute tre ore dopo l’inizio del sequestro. L’Isis ha rivendicato gli attacchi compiuti dal 26enne, definito un soldato del Califfato.

Dietro fatti come questo ci poniamo da sempre una domanda: perché si uccide in nome di Dio? L’incontro senza censura con Hafez Haidar cercherà di dare una risposta a questa difficile domanda e di “dare completezza – si legge nella presentazione dell’incontro – al complesso tema del terrorismo di matrice islamica e ai vari legami economici finanziari del Califfato con uno dei massimi studiosi mondiali di religioni monoteiste”.

Hafez Haidar ha studiato filosofia greca ed araba all’università di Beirut, trasferendosi poi in Italia dove si è laureato, all’università di Milano in lettere moderne. Nel 1986 ha abbandonato la carriera diplomatica per dedicarsi all’insegnamento e alla scrittura. Insegna all’università di Pavia, ha pubblicato libri di saggistica e di narrativa, e ha tradotto in italiano diverse opere del poeta Khalil Gibran e in arabo i libri di Oriana Fallaci. Molti i premi conseguiti durante la sua carriera.

Nell’incontro bassanese parlerà di Corano, Islam, Isis e Al Qaeda, di rapporto tra religione e terrorismo, di differenze tra Bibbia e Corano. Stimolato dalle domande del giornalista Alessandro Tich, direttore della testata Bassanonet, e con letture dal vivo di Anna Branciforti, del Canzoniere Letterario, l’ospite percorrerà le tappe del suo libro “Lezioni di Pace”: dal Corano a Maometto, dall’influenza araba sull’Occidente alle Crociate cristiane, per far comprendere come il fondamentalismo islamico nasca dal fanatismo, dall’ignoranza e dagli interessi economici. L’ingresso all’incontro è libero, ma è consigliata la prenotazione telefonando allo 0424-521230 o sul sito www.labassanese.com.