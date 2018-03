Bassano, il comune vince per la ex conceria Finco

Basano del Grappa – Si conclude positivamente per Bassano la vicenda legale che teneva sospesi i rimborsi chiesti dall’amministrazione comunale, a seguito della rimozione rifiuti dell’area della ex conceria Finco, a Campese. Come si ricorderà, a fronte della nota situazione di degrado dell’ex conceria, il Comune di Bassano aveva emesso nel 2012 un’ordinanza sindacale con la quale ordinava la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ai responsabili del loro abbandono. All’ordinanza non si è mai dato seguito.

“Nel 2015 – spiega il comune bassanese in una nota -, il sindaco ha deciso di agire in prima persona e procedere d’ufficio a pulizia e smaltimento, sostituendosi ai responsabili. Terminata la pulizia del sito e pagata la ditta, l’ente ha ingiunto ai responsabili il rimborso delle spese, circa 22 mila euro. L’ingiunzione di pagamento è stata però impugnata nel 2016 davanti al tribunale civile di Vicenza. Il Comune si è costituito per difendersi, convinto dell’assoluta legittimità del procedimento e degli atti. Il giudice di primo grado, nonostante i motivi di ricorso investissero soprattutto questioni di merito sulla responsabilità relativa all’abbandono dei rifiuti, ha rilevato, con sorpresa del Comune, dei vizi formali, accogliendo il ricorso del privato”.

Convinto delle sue ragioni, il Comune ha allora impugnato la sentenza avanti alla Corte d’appello di Venezia che, il 27 febbraio 2018, ha dato ragione al Comune di Bassano, riformando la sentenza del Tribunale di Vicenza, e riconoscendo la correttezza dell’operato dell’ente e condannando la parte avversa al rimborso e al pagamento delle spese legali, sia di primo che di secondo grado.

“Non posso che essere soddisfatta dell’esito della vicenda – ha commentato l’assessore Linda Munari -. Una risposta con i fatti, anche alle varie polemiche sul contenzioso che riguarda l’area urbanistica e ambiente. In ogni caso mi preme sottolineare, come già ripetuto, che trovo incresciosa la situazione attuale, di cui si parla sempre troppo poco, al di là di qualche sporadico evento. E’ una situazione in cui i comuni, con le loro limitate risorse, sono chiamati ad agire al posto dei responsabili degli illeciti e anticipare i costi di bonifiche, rimozione rifiuti, demolizioni di immobili abusivi”.

“Recuperare quelle somme – continua l’assessore – diventa poi difficilissimo, perché queste vicende finiscono quasi sempre con l’essere trascinate dai responsabili degli abusi nelle aule dei tribunali del Veneto, e quindi impelagate in iter infiniti e tortuosi che a volte inciampano per banali vizi di forma. Il contenzioso non lo vuole l’ente pubblico, lo vuole il privato, che spera di trascinare per anni i provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti, fino al prossimo condono. La morale della favola è che per il reato commesso da uno, paghiamo tutti”.