Basket, la Velcofin Vicenza ospita Costa Masnaga

Vicenza – Impegno casalingo, domani alle 18 al PalaGoldoni, per la VelcoFin Vicenza. La sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2 di basket femminile, riserva infatti alle biancorosse di coach Chimenti la sfida con le lombarde, biancorosse pure loro, della B&p Autoricambi Costa Masnaga.

Subito Costa e poi, mercoledì sera, Villafranca di Verona (nel recupero della quarta di ritorno), vale a dire la seconda e la terza della classe del girone Nord: un programma intenso che, le vicentine dovranno affrontare sfogliando la margherita sulla possibile disponibilità o indisponibilità di Valentina Stoppa e Francesca Santarelli.

La prima ha finalmente ripreso ad allenarsi, tanto da farsi addirittura vedere in un accenno, molto soft, di cinque contro cinque nell’ultima seduta settimanale, ma è difficile che scenda in campo contro la B&p (più probabile il suo ritorno, seppur limitato, nella sfida interna con le veronesi). Per quanto riguarda invece Santarelli, la leggera distorsione alla caviglia sinistra, rimediata giovedì sera, verrà rivalutata in coincidenza con la partita. Qualche segnale incoraggiante non manca, ma la proiezione d’impiego sembra propendere per la contesa di metà settimana.

Passando invece a parlare delle prossime avversarie della VelcoFin, Costa Masnaga vanta un ruolino di marcia fatto, sin qui, di 17 successi e 3 sole sconfitte, ben 1379 punti segnati (che ne fanno il miglior attacco del girone Nord, mentre quello di Vicenza è il tredicesimo) e 1129 subiti (994 quelli d Vicenza, che però ha giocato una gara in meno). Giusto per aggiungere qualche cifra, il team guidato da coach Gabriele Pirola tira con il 43% da 2 (contro il 38% della VelcoFin), il 31% da 3 (stessa percentuale per le vicentine) e il 72% ai liberi (leggermente più imprecise, 70%, le venete).

Dopo l’inaspettata sconfitta, la settimana scorsa, nei quarti di finale di Coppa Italia, contro Palermo, è facile pensare che Baldelli e compagne metteranno piede sul parquet del PalaGoldoni animate da un legittimo desiderio di riscatto e dalla ferrea volontà di continuare la corsa alla leadership del raggruppamento, magari approfittando dei piccoli segnali di incertezza che ha lasciato intravvedere Sesto San Giovanni (primo in classifica) nelle ultime giornate.