Basket, trasferta vincente per la VelcoFin Vicenza

Bolzano – E’ tornata a sorridere la VelcoFin Vicenza, e lo ha fatto con un perentorio successo esterno, 58-75, contro le biancorosse dell’Itas Alperia Bolzano, nella settima giornata di ritorno del campionato di serie A2 di basket femminile. Nel match, giocato ieri sera al PalaMazzali, le vicentine hanno messo a referto il loro più alto punteggio in questa stagione, anche grazie ad un devastante terzo periodo (8 a 22 sono i punti realizzati). Un risultato frutto di una difesa aggressiva e attenta e, sull’altro lato del campo, di transizioni e buona circolazione di palla per costruire tiri ad alta percentuale.

Al centro di Federica Destro e ai due punti facili di Ferri, risponde Matic con due liberi e un uno contro uno, 4-4. Vicenza tenta il primo allungo con Stoppa, Brcaninovic e Zanetti, per il 4-12, del quinto minuto. Servillo, che batte Monaco, e Cela, che trasforma il rimbalzo sull’errore di Matic, dicono che Bolzano c’è, 8-12. Le padrone di casa risalgono fino all’11-14. A Monaco, che ha già collezionato un fallo antisportivo, viene fischiato pure un fallo tecnico, che significa espulsione. Intanto il tabellone si muove e arriva al 17-20, che si trasforma in un 23-23 alla prima sirena.

Il tracciante di Martina Destro, 24-26, offre alla VelcoFin un possesso di vantaggio, che il canestro di Stoppa (24-28) raddoppia in chiusura del terzo minuto (24-28) e Federica Destro conferma, 24-30. Bolzano annulla in un amen questo tentativo di allungo di Vicenza, 30-30, e il match prosegue sul binario dell’equilibrio. Alla seconda sirena l’Itas Alperia conduce per 39-38.

Dallo spogliatoio esce una VelcoFin che ha capito di avere le carte in regola per azzannare la partita. Per farlo, però, dovrà migliorare in difesa e continuare a cercare attacchi equilibrati. E il secondo punto trova subito conferma nel parziale di 0-7 che, in meno di tre minuti spinge le ospiti al 39-45. Due punti di Fall sono ossigeno per Bolzano, ma il quarto fallo di Ribeiro offre due tiri liberi a Brcaninovic. Dalla linea della carità Melisa non sbaglia, 41-47, e poi sigla un altro canestro, che assieme a quello di Stoppa vale il +10, 41-51. Immediato il timeout di coach Maurizio Travaglini, costretto a fare i conti con i soli 2 punti realizzati dalle sue in più di cinque minuti di gioco. Vicenza continua a pungere con Brcaninovic e Mingardo, per il 47-60 del trentesimo.

L’avvio della quarta frazione sembra annunciare la chiusura anticipata dell’incontro: Santarelli dall’arco e Zanetti fanno volare Vicenza a +18, 47-65. La tripla di Fall e i due di Matic producono il 5-0 interno, 52-65, e forzano la sospensione dell’allenatore biancorosso Jonata Chimenti. Stoppa e Zanetti portano a +17 il margine della VelcoFin, 52-69. Il tempo corre veloce e la sirena, che arriva sul 58-75, scopre le vicentine in mezzo al parquet, strette in un abbraccio che sa di fiducia ritrovata.

Bolzano: Ribeiro da Silva, Servillo 8, Giordano ne, Cela 4, Fall 14, Matic 22, Desaler, Pobitzer 2, Zangari, Villarini 6, Ruocco, Valoroso ne

Vicenza: Destro M. 3, Monaco 2, Mingardo 2, Destro F. 8, Stoppa 12, Gamba, Ferri 6, Brcaninovic 28, Santarelli 3, Zanetti 9, Pizzolato 2, Maculan