Basket, trasferta a Vigarano per il Famila Schio

Schio – Domani, domenica 18 marzo, nel penultimo atto del Round of Challenges, il Famila Wuber Schio sarà di scena a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara, per la gara contro le padrone di casa della Meccanica Nova.

Quasi un testa coda, quello in programma al PalaVigarano, con palla a due alle 18. Le biancorosse, infatti, sono penultime in graduatoria ed al loro attivo hanno 12 punti, frutto di sei vittorie in venti uscite, tra stagione regolare (cinque) e fase ad orologio (una). Tutta un’altra condizione di classifica, invece, per le scledensi. In virtù del successo nel derby veneto con la Reyer Venezia, la società del presidente Cestaro ha infatti in pugno il primo posto matematico. Un piazzamento che, nell’ottica dei playoff, offre il vantaggio di disputare le eventuali gare decisive in casa.

Nonostante la prima piazza blindata, è certo che le arancioni affronteranno la partita di domani con la solita determinazione e, per le ragazze di coach Luca Andreoli sarà davvero un’impresa provare a conquistare i due punti in palio. Questo anche alla luce delle ultime prestazioni offerte dal Famila: nella vittoria schiacciante contro Venezia, ma anche nel match perso con la Dynamo Kursk, le scledensi hanno dimostrato di essere davvero in forma.

In casa Meccanica Nova si fa sempre più strada l’ipotesi dei playout, una fase che coinvolgerà le squadra che, al termine del Roc, occuperanno il nona e il decimo posto in classifica. Se la partecipazione di Battipaglia a questo spareggio salvezza è certa (visto che la formazione campana ha solo due punti), per le ferraresi ma non è ancora detta l’ultima parola. Molto dipenderà dal risultato dello scontro tra Torino e Battipaglia, senza contare, poi, che l’ultimo turno di Round of Challenges vedrà le biancorosse opposte proprio alle torinesi.

Di seguito il programma completo della terza giornata di Roc:

Venezia – Ragusa

Vigarano – Schio

Napoli – San Martino di Lupari

Lucca – Broni

Torino – Battipaglia

Classifica: Schio 36, Venezia 30, Ragusa 26, Napoli e San Martino di Lupari 22, Lucca 20, Broni 16, Torino 14, Vigarano 12, Battipaglia 2

Ilaria Martini