Basket, il Famila Schio in casa contro Ragusa

Schio – Impegno casalingo, domani alle 18, per il Famila Wuber Schio nel quarto ed ultimo turno del Round of Challenges. Nel match che chiude la fase ad orologio dell’87esimo campionato di serie A1 di basket femminile, le arancioni dovranno vedersela, al PalaRomare, con un avversario davvero ostico: la Passalacqua Trasporti Ragusa.

Forte del +6 sulla seconda (la Reyer Venezia), il Famila non vedrà messo in discussione il suo primo posto, così come è già assodata la terza piazza di Ragusa (Napoli è solo a -2 dalle Aquile, ma gli scontri diretti premiano proprio le iblee). Nonostante l’ininfluenza del risultato, ai fini della griglia playoff, quella tra le scledensi e le biancoverdi si preannuncia un appuntamento davvero gustoso per gli appassionati della palla a spicchi.

Diverse, negli ultimi anni, le sfide dall’alta posta in palio (semifinali e finali playoff, Coppa Italia, Supercoppa italiana) tra queste due compagini. Il bilancio dei trofei conquistati pende dalla parte di Schio. Dalla loro promozione in serie A1, nel 2013, le Aquile biancoverdi sono riuscite a strappare alle arancioni la Coppa Italia 2016, mentre le vicentine hanno alzato di fronte alle siciliane, due Supercoppe italiane (2015 e 2016) e due scudetti (delle stagioni 2013/2014 e 2014/2015).

Considerando, invece, solo i confronti di questo campionato, targato Gu2to Cup, le ragazze di coach Pierre Vincent conducono per 2-0, avendo prevalso sia nella gara di andata, terminata con il punteggio di 90-70, sia in quella di ritorno, giocata in febbraio al PalaMinardi di Ragusa conclusasi con il risultato di 65-78.

Per chiudere, passando al basket europeo, la prossima settimana, dal 27 al 30 marzo, il PalaRomare ospiterà gli allenamenti della formazione dell’Ummc Ekaterinburg, che si sta preparando per le Final Four di Eurolega (Sopron, 20 – 22 aprile). Proprio venerdì 30, alle 18, le russe affronteranno, in amichevole, le scledensi; mercoledì 28, alle 19, sarà invece il PalaLupe di San Martino di Lupari a fare da cornice alla prestigiosa amichevole tra le biancoarancio e le padrone di casa del Fila.

Di seguito il calendario della quarta giornata di Roc, in programma domenica alle 18:

Torino – Vigarano (si gioca sabato alle 18)

Battipaglia – Venezia (si gioca sabato alle 20.30)

San Martino di Lupari – Broni

Napoli – Lucca

Schio – Ragusa

Classifica: Schio 38, Venezia 32, Ragusa 26, Napoli 24, Lucca e San Martino di Lupari 22, Broni e Torino 16, Vigarano 12, Battipaglia 2

Ilaria Martini