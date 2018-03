Basket, il Famila Schio ospita la Reyer Venezia

Schio – Dopo la chiusura del capitolo Eurolega, in conseguenza della sconfitta in gara due dei quarti di finale, tutte le energie del Famila Wuber Schio possono ora convergere sul campionato italiano di basket femminile. Conclusa due settimane fa la stagione regolare, è iniziato il Round of challenges, che conta quattro giornate e che servirà per stabilire le otto squadre che andranno ai playoff.

E domani alle 18, per il secondo turno di questa fase ad orologio, le scledensi, prime in classifica, saranno di scena al PalaRomare, per una sfida molto delicata: il derby veneto contro l’Umana Reyer Venezia, formazione che occupa il secondo posto nella graduatoria della serie A1. Gli scontri diretti in questa stagione sono in parità. Nella gara di andata al Taliercio, infatti, prevalsero le lagunari, mentre al ritorno i due punti furono appannaggio delle ragazze di coach Vincent. Guardando, invece, a questa seconda fase del torneo italiano, entrambe le formazioni hanno iniziato il Round of Challenges con il piede giusto: le arancioni hanno piegato Battipaglia, mentre le orogranata si sono imposte sulla Dike Napoli.

Dando poi uno sguardo al capito europeo, come detto in apertura, il Famila ha detto addio all’Eurolega, cedendo il passo alla Dynamo Kursk, ma riuscendo, per lunghi tratti, a mettere in difficoltà le campionesse russe. E’ stata davvero una ottima prova, quella offerta dalle scledensi, che però hanno dovuto fare i conti con una McCoughtry da dieci in pagella. Al contrario, due giorni fa, le veneziane hanno conquistato la semifinale di EuroCup Women, l’ex Coppa Ronchetti per intenderci.

Le leonesse di coach Andrea Liberalotto hanno perso con il risultato di 60-65 contro le turche del Mersin, ma in virtù del +6 della gara di andata (79-73) hanno chiuso il doppio confronto a +1. Un solo punto, sufficiente però per approdare ai playoff, dove l’Umana affronterà un’altra squadra turca: l’Hatay BB. Sebbene con un giorno di riposo in meno sulle gambe (le arancioni hanno giocato mercoledì, mentre le orogranata giovedì), per la sfida contro il Famila l’Umana, avrà una marcia in più: l’entusiasmo dato da questo storico traguardo raggiunto.

Ecco le altre partite della seconda giornata della fase a orologio:

Ragusa – Napoli

Lucca – San Martino di Lupari

Broni – Torino

Vigarano – Battipaglia

Ilaria Martini