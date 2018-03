Basket, Schio a Battipaglia per il Round of Challenges

Schio – Conclusa la stagione regolare di Gu2to Cup, campionato di serie A1 di basket femminile, e dopo la parentesi delle Final four di Coppa Italia, che per inciso hanno visto trionfare il Famila Wuber Schio, è arrivato il momento del Round of Challenges. Si tratta di una novità introdotta in questo 87esimo torneo italiano: una fase ad orologio in quattro giornate (4, 11, 18 e 25 marzo), che vedrà impegnate tutti e dieci i team del campionato e che servirà a definire gli accoppiamenti in vista dei playoff e dei playout.

Ogni formazione disputerà quattro partite: due con avversarie le squadre che la seguono (guardando la classifica attuale) e due con quelle che la precedono. I punti conquistati per ogni vittoria andranno aggiunti a quelli accumulati al termine del girone di ritorno. Dato che Schio ha chiuso la regular season in testa, dovrà affrontare le nona, la decima, la seconda e la terza in graduatoria, vale a dire, rispettivamente, Vigarano, Battipaglia, Venezia e Ragusa.

Nella prima giornata di Round of Challenges, in programma domani, al PalaZauli di Battipaglia, con inizio alle 18, il Famila se la vedrà proprio con le salernitane della Treofan Pb63 Lady. Fanalino di coda del torneo, le biancoarancio, guidate in panchina da Vincenzo Bochicchio (subentrato in gennaio a Alfredo Lamberti) sono a caccia di risultati per incrementare il loro scarno bottino (due punti) e cercare di evitare lo spetto dei playout. Anche se è difficile pensare che possa essere la gara con le scledensi l’occasione per Orazzo e compagne di sistemare la classifica, davanti al loro pubblico le Ladies non si risparmieranno e faranno di tutto per dare del filo da torcere alle vice campionesse d’Italia.

In casa Schio, dopo la sconfitta in Russia contro la Dynamo Kursk, il pensiero va tutto a gara 2 di quarti di finale di Eurolega (mercoledì 7, al PalaRomare, con inizio alle 20.30), ma non per questo le ragazze di coach Vincent affronteranno l’impegno di domani con leggerezza. In vista dei playoff, infatti, è importante mantenere il primo posto in graduatoria.

Di seguito il programma completo della prima giornata della fase a orologio:

Venezia – Napoli

Battipaglia – Schio

Ragusa – Lucca

San Martino di Lupari – Torino

Broni – Vigarano

Classifica al termine della regular season: Schio 32, Venezia 28, Napoli e Ragusa 22, Lucca 20, San Martino di Lupari 18, Broni 14, Torino 12, Vigarano 10, Battipaglia 2

Ilaria Martini