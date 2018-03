Auto nel torrente per un freno a mano difettoso

Valdagno – Curioso incidente nel pomeriggio di oggi, a Valdagno, in via Campassi, dove un’auto scivolata e e si è ribaltata all’interno di un torrente, senza comunque conseguenze per nessuna persona. E’ successo verso le 16 e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per metterla in sicurezza. I proprietari avevano parcheggiato l’auto, una Renault Clio, nei pressi di un’abitazione quando, ad un certo punto, non l’hanno più vista.

Si sono ben presto accorti accorti però che era finita cappottata nel corso d’acqua. La squadra dei pompieri di Schio, arrivata sul posto, ha messo in sicurezza la vettura che è stata poi recuperata dall’alveo del torrente con un mezzo d’opera.

All’interno dell’utilitaria si trovava un cane, riuscito da solo a venire fuori dall’auto attraverso i vetri rotti, riportando solo una piccola ferita da taglio per la quale è stato subito portato dai proprietari dal veterinario. Le cause di quanto è successo sono probabilmente da attribuire al mal funzionamento del freno a mano della macchina. Le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora.