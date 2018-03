L’Asiago su Rai Uno nel programma “Buono a sapersi”

Asiago – Il territorio vicentino sarà di nuovo protagonista in una trasmissione televisiva, domani, martedì 20 marzo. Sotto i riflettori ci sarà Asiago, ed in particolare lo sarà il suo prodotto più famoso, ovvero il formaggio Asiago Dop, del quale si parlerà nella trasmissione “Buono a sapersi”, in onda alle 11.05 su Rai Uno, condotta da Elisa Isoardi. Nel programma si parlerà anche delle proprietà meno conosciute di questo formaggio dal gusto delicato, ricco di vitamine, che scopriremo essere utile anche per le miodesopsie, le cosiddette “mosche volanti”, piccole ombre che con il tempo compaiono nel corpo vitreo dell’occhio e che si riflettono sulla retina, disturbando talvolta la vista.

Ospiti della trasmissione saranno, nell’ordine, Fiorenzo Giolito, esperto di formaggi, che spiegherà le caratteristiche del formaggio Asiago, mostrandone i diversi usi in cucina, il dietista Loreto Nemi, che ne illustrerà le proprietà benefiche, con un occhio alle preparazioni più salutari.

A seguire, il professor Ciro Tamburrelli, direttore del reparto di Oculistica all’Ospedale oftalmico di Roma, motiverà invece l’importanza delle vitamine contenute nel formaggio Asiago per contrastare l’insorgenza delle mosche volanti, soffermandosi sulle cause e sulle cure di questa patologia.

Poi, Giovanna Ruo Berchera, maestra di cucina, mostrerà come utilizzare l’Asiago per preparare tre originali fondute. Le farà eco il collega Fabio Tacchella, che invece proporrà un tortino di formaggio ripieno di pasta, funghi e pancetta. Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato Ivan Bacchi, ospite di un’azienda che produce formaggi proprio ad Asiago. Spazio infine anche al borsino della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, Claudio Guerrini, dai banchi del “Mercato delle Erbe” di Bologna.