Asiago – Quella della giovane mamma morta improvvisamente per un malore, nell’alto vicentino, di cui parliamo in altra pagina del giornale, non è l’unica morte di una persona giovane che ha destato cordoglio. Anche ad Asiago è morta in circostanze non troppo diverse un’altra donna, di 46 anni, Selena Veronese, residente a Ospedaletto Euganeo, nel padovano, ma molto conosciuta nella cittadina dell’Altopiano perché vi gestiva un albergo, La Baita.

Stava rientrando in auto a casa quando si è accasciata sul volante per un malore improvviso. L’automobile, una Range Rover Evoque, ha continuato la sua corsa ed alla fine si è schiantata contro il muro di una abitazione. Non è certo se la morte della donna sia stata causata dal malore o dallo schianto, o magari da entrambi. I soccorsi del Suem 118, arrivati tempestivamente, non hanno potuto comunque far altro che constatarne il decesso.