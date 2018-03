Arzignano, riprendono i lavori della rotatoria San Zeno

Arzignano – Condizioni meteo permettendo, lunedì 19 marzo, ad Arzignano riprenderanno i lavori di realizzazione della rotatoria di San Zeno. Per cominciare questo intervento interesserà le porzioni laterali della strada e la demolizione degli isolotti centrali.

A proposito della viabilità nell’area, sarà sempre mantenuto il doppio senso di marcia lungo via dei Mille. Per quasi tutta la durata del cantiere saranno in vigore delle modifiche per l’ingresso e l’uscita al ponte di San Zeno e da via Tiepolo. Nel dettaglio: chi proviene da via dei Mille, e deve girare verso ponte San Zeno o via Tiepolo, dovrà girarsi alla rotatoria di San Rocco; invece gli automobilisti diretti verso Chiampo che arrivano dal ponte San Zeno o da via Tiepolo, dovranno girarsi alla rotatoria Kennedy.

“Riteniamo doveroso avvertire la cittadinanza della ripresa del cantiere per la realizzazione della rotatoria – ha sottolineato il sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin -, visto che questa è la parte più importante dell’opera. Nei mesi scorsi, infatti, vi è stata la realizzazione delle terre armate, ma si è trattato di un lavoro che non ha interessato la sede stradale”.

“Questa rotatoria – ha concluso – è intervento fondamentale per la viabilità della città e per questo spero che la cittadinanza possa comprendere e accettare di buon grado gli eventuali disagi provocati dal cantiere. I nostri tecnici in coordinamento con la direzione dei lavori si adopereranno per rendere l’intervento il meno impattante possibile sul normale deflusso del traffico”.