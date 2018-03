Arzignano, polizia locale a scuola di manovre salvavita

Arzignano – Nei giorni scorsi la polizia locale di Arzignano è tornata a scuola. Dieci agenti hanno infatti partecipato ad un corso di Basic life support – early defibrillation, che tradotto significa “Supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce”, e che di solito si abbrevia con la sigla Blsd, che si è tenuto nel comando del distretto di polizia locale Vicenza Ovest, in via IV martiri ad Arzignano.

Scopo del corso è stato quello di insegnare a soccorrere le persone colpite da un attacco cardiaco, usando la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. Nello specifico l’obiettivo era quello di preparare gli agenti alla rianimazione cardiopolmonare di base dell’adulto e alla defibrillazione precoce per operatori non sanitari con accenni delle stesse procedure da applicare in età pediatrica. Il tutto secondo le linee guida dell’Italia Resuscitation Council e European Resuscitation Council 2015.

Dopo una lezione teorica che ha toccato diversi aspetti (morte cardiaca improvvisa, fattore tempo, catena della sopravvivenza, procedure operative, cenni di rianimazione del bambino e del lattante) è stata la volta di una fase pratica e di un successivo skill test.

“La preparazione dei nostri agenti su questo fronte è fondamentale – ha sottolineato il sindaco, Giorgio Gentilin -. Intervenire in caso di incidente non significa solo rilevare l’evento, ma vuol dire anche essere pronti, in caso di necessità, a garantire la sopravvivenza delle persone coinvolte, in attesa dell’intervento degli operatori sanitari”.

“Questo corso – ha spiegato il comandante del Distretto, Massimo Parolin – è indispensabile per un operatore di polizia stradale. In caso di urgenza dobbiamo essere pronti ad intervenire anche per questo, considerando che nel distretto rileviamo più di 300 incidenti ogni anno”.