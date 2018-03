Arzignano, più sicurezza per gli studenti in via Vicenza

Arzignano – Sono stati completati i lavori per la realizzazione, in via Vicenza, nella zona della stazione delle corriere ad Arzignano, di un passaggio protetto per consentire agli studenti che frequentano gli istituti Galilei e Da Vinci di raggiungere la scuola in sicurezza.

Come lamentato dalle numerose segnalazione dei ragazzi e degli insegnanti, una lunga una porzione di via Vicenza davanti all’Istituto Galilei, dal civico 46 fino all’incrocio con via Fermi, veniva occupata, durante le ore di punta e soprattutto negli orari di accesso degli studenti alle scuole, da automobili parcheggiate in maniera selvaggia, che impedivano il transito pedonale in sicurezza degli stessi studenti.

L’amministrazione ha quindi provveduto a realizzare un vialetto pedonale protetto, installando dissuasori rigidi (archetti) lungo il lato di via Vicenza dove l’area pedonale era prima delimitata solo dalla segnaletica a terra. Questo tratto pedonale protetto, che è stato dotato della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, funge da prolungamento del marciapiede rialzato, permettendo quindi un accesso sicuro alla stazione e alle scuole.

“La realizzazione di questo corridoio – ha sottolineato l’assessore alla mobilità urbana, Nicolò Sterle – non è solo un modo per combattere l’abitudine della sosta selvaggia, evitando multe a tappeto, ma è soprattutto un intervento viabilistico strutturale volto a tutelare chi transita a piedi in queste zone e a dare maggiore decoro della strada stessa”.

“L’assenza di segnaletica stradale chiara e di passaggi in sicurezza per i pedoni – ha aggiunto il sindaco, Giorgio Gentilin – porta spesso gli automobilisti a parcheggiare per comodità in zone pericolose lungo la strada. Gli archetti di via Vicenza riqualificano una zona frequentata da centinaia di studenti, che meritano di poter camminare in sicurezza”.