Ancora massi sulle strade. Ora tra Asiago e Lusiana

Asiago – Il maltempo di questi giorni, la pioggia, sta provocando instabilità sul nostro territorio. Dopo quella dei giorni scorsi, nei pressi di Schio, dobbiamo infatti dare conto di un’altra frana, una caduta di grossi massi su una delle nostre strade. E’ successo nella serata di ieri, lungo la provinciale 69 che collega Asiago a Lusiana.

Erano circa le 19.30 quando i i vigili del fuoco hanno ricevuto la richioesta di intervento per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata, uno dei quali misurava oltre un metro cubo. Anche in questo caso, per fortuna, né persone né veicolo sono rimasti coinvolto.

Il piccolo movimento franoso ha fatto cadere oltre al macigno principale altri massi più piccoli che sono stati subito rimossi da una ruspa fatta intervenire sul posto da Viabilità. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Dopo un controllo la strada è stata riaperta. Le operazioni di controllo dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.