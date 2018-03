Acquedotti Pfas per due terzi nella spesa pubblica

Venezia – “In gestione ordinaria il costo totale degli acquedotti, in base alla legge nazionale, deve essere coperto integralmente dalla tariffa pagata dagli utenti. Nel caso degli acquedotti per i Pfas, considerata la situazione emergenziale, la loro realizzazione non peserà interamente sulle tasche dei cittadini, in quanto la spesa pubblica comparteciperà per i due terzi”. Così l’assessore regionale all’ambiente, Gianpaolo Bottacin, riferendosi al fatto che saranno gli utenti del vicentino, del veronese e del padovano a farsi carico di 40 dei 120 milioni di euro necessari a realizzare i nuovi acquedotti contro l’emergenza Pfas.

“Paradossalmente, quindi, ai cittadini questi acquedotti costeranno molto meno – evidenzia l’assessore –. Pur essendo in presenza di una gestione emergenziale, la norma nazionale non consente la totale copertura pubblica e, come hanno avuto modo di spiegare i tecnici del Ministero alle Mamme No Pfas, la compartecipazione è ineludibile. Ma, essendo gran parte dei nuovi acquedotti già obbligatoriamente inseriti nei piani dei Consigli di bacino, anche a prescindere dalla problematica Pfas, non sarà necessario alcun aumento in bolletta. In ogni caso la Regione, in questa vicenda, si è costituita parte lesa e quindi i costi sostenuti saranno messi in conto agli inquinatori secondo il principio sacrosanto che chi contamina paga”.