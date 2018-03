Vicenza – La situazione della donna nella società di oggi sarà al centro di un incontro che si terrà giovedì 8 marzo 2018, a partire dalle 18,, presso la sede del comitato elettorale del candidato sindaco di Vicenza Francesco Rucco, sede di recente aperta in Piazzetta Duomo, in città. L’incontro sarà presentato e condotto da Marco Ghiotto, componente dello staff elettorale di Rucco, e vedrà la presenza dello psicologo del lavoro Nicola Giaconi, della responsabile del sociale per Idea Vicenza Patrizia Barbieri, della psicologa del lavoro Fiorenza Facci e della consigliera comunale di Idea Vicenza Gioia Baggio.

“Sarà un momento di discussione e dibattito – spiega il candidato sindaco -, accompagnato da presentazioni e approfondimenti dei relatori, per dire chiaro e forte che #siamotuttidonne. La ricorrenza dell’8 marzo è infatti un’occasione di profonda riflessione sulla condizione della donna nella nostra società. Ancora oggi le difficoltà del sesso femminile, soprattutto nel mondo del lavoro, sono purtroppo un problema di attualità rispetto al quale si ha spesso l’impressione che non manchino le proposte di soluzione, ma la volontà di attuarle. Basti pensare alle tante cose che si potrebbero fare, e non si fanno, sulla conciliazione tra vita familiare e lavorativa, considerato che la maggior parte degli impegni familiari ricadono sulle donne”.

“La percezione stessa del problema della condizione femminile – ha concluso Rucco – è inoltre spesso deformata e confusa: donna come madre, come lavoratrice, come asse portante della famiglia, ma anche come persona fiera della propria autonomia e libertà di essere donna. Temi e argomentazioni si sormontano, si confondono e molto spesso, purtroppo, si banalizzano”.