Volley, scontro al vertice per Anthea Vicenza

Vicenza – Riparte il campionato di volley femminile ed è subito uno scontro al vertice per Anthea Volley Vicenza. Nel primo turno del girone di ritorno, domenica 4 febbraio, le ragazze di coach Mariella Cavallaro sono chiamate a una trasferta impegnativa nel difficile campo della seconda in classifica Cda V Talmassons. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 18 al Palazzetto Comunale di Talmassons (Udine).

Dopo le quattro vittorie consecutive e il quarto posto in classifica con cui ha chiuso il girone d’andata, Anthea Volley Vicenza torna così in campo con l’obiettivo di proseguire la marcia di avvicinamento verso la zona play off distante solo 3 punti. Forti dei 27 punti conquistati e di una crescita continua nelle prestazioni e nel gioco, Flavia Assirelli e compagne si preparano così ad affrontare con uno spirito diverso la formazione friulana che all’andata, complici anche diversi infortuni tra le vicentine, aveva portato a casa i 3 punti dal palazzetto di via Goldoni.

Non sarà comunque una partita facile visto che Cda V Talmassons è attualmente seconda in classifica con 32 punti e nel girone di andata ha dimostrato tutta la sua solidità sopperendo ad alcuni problemi di organico con una panchina lunga e di qualità. La squadra friulana – che vede in rosa atlete d’esperienza come la centrale Daniela Nardini e la schiacciatrice Gilda Lombardo – risulta imbattuta in casa con sei vittorie su sei, quattro di queste per 3-0 e le restanti due per 3-1. Un ruolino di marcia impressionante, che Anthea Volley Vicenza cercherà di scalfire, come già avvenuto con Itas Martignacco fermata dalla squadra berica nel girone di andata dopo ben sette vittorie di fila.