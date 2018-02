Vicenza, una voce contro l’Italia che si arma

Vicenza – “Insicurezza, rancore, farsi giustizia: dentro l’Italia che si arma”: è il titolo dell’incontro pubblico che si terrà domani, sabato 10 febbraio (ore 15), presso la sala conferenze dei Missionari Saveriani in viale Trento 119 a Vicenza. L’incontro è promosso dall’Osservatorio permanente sulle armi leggere e politiche di sicurezza e difesa (Opal) di Brescia, insieme alla Rete Italiana per il Disarmo.

Il convegno arriva in un momento particolare, ovvero qualche giorno dopo i fatti di Macerata, dove un giovane nazifascista ha sparato con la sua pistola (legalmente detenuta per uso sportivo) contro alcune persone di colore, e soprattutto nel giorno in cui si apre nella nostra città la fiera Hit Show, una esposizione di armi sportive che tante polemiche ha suscitato nelle sue precedenti edizioni, sopratutto per il fatto che possono accedervi anche i minori se accompagnati da un adulto, persino i bambini

Tra i relatori del convegno vi sono Riccardo Icona, giornalista e conduttore del programma “Presa Diretta” di Rai3, che presenterà la sua inchiesta sulla diffusione delle armi in Italia e negli Stati Uniti, Giorgio Beretta, analista dell’osservatorio Opal, che esporrà le questioni riguardanti le norme e la trasparenza delle informazioni sulle armi in Italia e i risultati preliminari di un’indagine su omicidi, suicidi e reati con armi regolarmente detenute, e Pasquale Pugliese, segretario del Movimento nonviolento, che presenterà le proposte per un’altra sicurezza possibile e realistica, fondata sulla costruzione della cultura della nonviolenza e della buona convivenza.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Vicenza, parteciperà l’assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala, ed è stato invitato anche il Comune di Rimini. Alle due amministrazioni è stato infatti chiesto di presentare la loro posizione riguardo all’evento fieristico dedicato alle armi. I Comuni di Rimini e Vicenza sono tra i principali soci azionisti pubblici di Italian Exhibition Group, la società nata nel 2016 dalla fusione tra Rimini Fiere e Fiera di Vicenza, che insieme ad Anpam (Associazione nazionale produttori di armi e munizioni) promuove la manifestazione fieristica Hit Show.