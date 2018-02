Vicenza, tanto lavoro per l’ufficio “Muri puliti”

Vicenza – Continua la sua attività l’ufficio “Muri puliti” di Vicenza, che in questi giorni ha predisposto una nuova serie di interventi con l’obiettivo di eliminare le scritte che imbrattano alcune zone della città. Anche in questa occasione l’attività prevede la collaborazione di Aim Amcps e il servizio prestato gratuitamente da alcuni richiedenti asilo.

Nel centro storico l’intervento ha interessato l’ex cinema Corso, in stradella del Garofolino, e un condominio in contra’ dei Filippini, mentre nel quartiere di San Lazzaro i lavori hanno permesso di ripulire dalle scritte le pareti della chiesa, il piazzale e alcune fioriere. E’ di oggi, invece, l’intervento al multisala Roma.

Questi lavori si aggiungono alle altre operazioni volte a ridare decoro a luoghi della città oggetto di imbrattamenti. Proprio in questi giorni il sindaco Achille Variati ha fatto il punto della situazione con i tecnici dell’ufficio muri puliti, del settore lavori pubblici e manutenzioni e di Aim Amcps, così da verificare quanto realizzato e dare nuovo impulso all’attività, che ora può contare anche su un fondo da impiegare per le operazioni più delicate, ad esempio quando si tratta di operare su beni vincolati.

Per quanto riguarda le opere già concluse, nel 2017, anche grazie al contributo di sponsor o all’intervento diretto dei proprietari, sono state ripulite le scritte da un edificio privato in via Berlendis, da un condominio di via Capparozzo, dagli ex uffici della camera di commercio di contra’ Cordenons, angolo stradella del Garofolino. E ancora, dall’ex scuola di contra’ Burci, lungo la passerella sovra-ferroviaria di strada del Paradiso, dal Tribunale di Borgo Berga, dal condominio “I nuovi portici” di corso Padova, dal condominio di piazzetta San Biagio, angolo stradella dei Munari, dallo stadio Menti, dalla cassetta delle poste di contra’ Santa Croce, angolo contra’ del Borghetto, e da un palazzetto di contra’ San Faustino.

L’ufficio muri puliti si è inoltre occupato di promuovere la pulizia di una recinzione in viale Mazzini, della passerella dei Ferrovieri in via Gabriele D’Annunzio e via Ca’ Alte, di piazzetta San Giacomo e del giardino pubblico vicino alla chiesa di Santa Bertilla. Infine, attraverso il settore lavori pubblici e manutenzioni, durante l’estate è stato restaurato l’affresco vandalizzato che raffigura la Crocifissione all’esterno della chiesa di San Lorenzo, e sono stati ripuliti ponte San Michele e la Domus Comestabilis.