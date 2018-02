Vicenza, sbloccate risorse per lavori nelle scuole

Vicenza – Buone notizie per gli istituti scolastici di Vicenza. Il governo ha infatti sbloccato altri 500 mila euro per interventi in cinque scuole della città, e questo contente lavori di riqualificazione energetica e miglioramento sismico per un importo complessivo di 939 mila euro. Lo ha reso noto questa mattina, in occasione di un sopralluogo alla scuola primaria Fraccon, l’assessore alla cura urbana del Comune di Vicenza Cristina Balbi, presentando gli interventi di edilizia scolastica in programma per il 2018 e i lavori terminati nel 2017 nell’ambito dell’operazione #sbloccascuole. Era presente anche il dirigente dell’istituto comprensivo 10 di Vicenza, Vincenzo Trabona.

La legge di stabilità 2016 ha previsto, infatti, l’esclusione dal saldo di bilancio delle spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati utilizzando l’avanzo di amministrazione o attraverso la contrazione di mutui. E come dicevamo, ammontano a 500 mila euro le risorse sbloccate dal governo per il 2018, che consentiranno all’amministrazione comunale di intervenire. Si tratta prevalentemente di lavori come la realizzazione del cappotto termico, sostituzione di infissi, vetilconvettori e valvole termostatiche, lampade con led, ma c’è anche il miglioramento sismico degli edifici scolastici.

“Grazie all’operazione #sbloccascuole – ha spiegato l’assessore Balbi – da un paio di anni siamo riusciti a creare nuovi spazi finanziari e ottenere, così, nuove risorse da utilizzare per eseguire interventi nelle scuole. Quest’anno completeremo i lavori iniziati nel 2017 alla scuola Fraccon, dove ci troviamo oggi, con la sostituzione dei vetri nelle aule e degli infissi agli ingressi. Oltre alla riqualificazione energetica con un miglioramento del comfort nelle aule e una minore spesa per il riscaldamento, otterremo benefici anche in termini di sicurezza dal momento che abbiamo sostituito i precedenti vetri, a ghigliottina e con molti spifferi. I lavori sono iniziati il 10 dicembre e completati a tempo di record, in poco meno di un mese”.

“Parallelamente l’assessorato si occupa anche di seguire le pratiche amministrative per conseguire i benefici economici attualmente previsti – ha aggiunto l’assessore –, come avvenuto alla scuola Calderari dove otterremo certificati bianchi, ovvero incentivi di carattere economico per l’effettuazione di interventi di risparmio e di efficientamento energetico per un importo di 17 mila euro. Accanto a questo, c’è l’attivazione delle procedure di conto termico, ovvero l’avvio di pratiche necessarie a ottenere benefici economici per l’esecuzione di interventi di efficienza energetica (realizzazione del cappotto termico, cambio delle luci a led, efficientamento impianti e caldaie, etc.) per un importo che fino ad oggi è stato stimato in circa 60 mila euro, ma che crescerà ulteriormente al completamento delle pratiche. L’obiettivo finale è sempre quello di reinvestire quanto guadagnato in altri interventi, come accaduto nel 2017 con l’operazione di 500 mila euro destinati alla mappatura delle varie situazioni critiche nell’ambito del percorso di miglioramento della sicurezza scolastica”.

Gli interventi di riqualificazione energetica riguarderanno la scuola primaria Fraccon, con il completamento della sostituzione degli infissi per una spesa di 195 mila euro, alla scuola secondaria di primo grado Scamozzi, con la sostituzione di lampade con led, per una spesa di 100 mila euro, e alla scuola secondaria di primo grado Maffei, con la sostituzione di lampade con led per 150 mila euro. Lavori di miglioramento sismico sono in programma, invece, alla scuola primaria Prati, per 334 mila euro, e alla scuola primaria Da Feltre per 160 mila euro.

Sempre nell’ambito dell’operazione #sbloccascuole, nel 2017 sono state 500 mila euro le risorse sbloccate dal Governo relative a interventi in altri cinque edifici scolastici della città per un importo complessivo di 687.500 euro. Interventi di riqualificazione energetica sono stati eseguiti alla scuola primaria Prati, con la realizzazione del cappotto termico per una spesa di 385 mila euro, alla scuola primaria Riello, con la sostituzione di vetilconvettori e valvole termostatiche per una spesa di 37.500 euro, alla scuola dell’infanzia Bepi Malfermoni, con la sostituzione degli infissi per 55 mila euro e alla scuola primaria Fraccon con la sostituzione degli infissi per una spesa di 195 mila euro.