Vicenza-Reggiana – Diretta web – 0-1 (Finale)

Vicenza – Partita ricca di fascino e di attese quella di questa sera, allo stadio Menti, tra Vicenza e Reggiana. Per i biancorossi, una vittoria porterebbe verso una classifica finalmente più tranquilla. Come ha detto lo stesso curatore fallimentare, Nerio De Bortoli, le vittorie sul campo sono di estrema importanza in questa delicatissima fase in cui la società cerca un acquirente per quando ci sarà l’asta. I biancorossi sono comunque reduci da un paio di successi sul campo, entrambi in trasferta, a Salò ed a Fano, punti che hanno fatto loro risalire un po’ la classifica e soprattutto hanno fatto morale.

“Abbiamo qualche problema tra infortunati e squalificati – ha ricordato il tecnico del Vicenza, Nicola Zanini -, ma anche piena fiducia nei ragazzi che scenderanno in campo. La Reggiana è un avversario forte. Penso ad una partita d’attacco, aggressiva, intelligente. Siamo consapevoli della responsabilità che abbiamo, e cerchiamo di dare il nostro contributo”.

Aggiornamento in tempo reale

_______________________________________

Le formazioni:

Vicenza: Valentini, Bianchi, Milesi, Magri, Jakimovski, Tassi, Romizi, Giorno, De Giorgio, Ferrari, Comi. A disposizione: Fortunato, Segantini, Alimi, Bangu, Malomo, Tardivo, Giusti, Giacomelli, Lovato, Sacchetto, Addolori. Allenatore: Zanini

Reggiana: Facchin, Ghiringhelli, Spanò, Crocchianti, Panizzi, Riverola, Bovo, Carlini, Cattaneo, Altinier, Cesarini. A disposizione: Narduzzo, Viola, Palmiero, Bobb, Rosso, Lombardo, Bastrini, Vignali, Zaccariello, Cianci. Allenatore: Sergio Eberini

_______________________________________

Scendono in campo le squadre, in questa fredda ed umida serata di febbraio. Vicenza e Reggiana si sfidano allo stadio Menti. Pubblico forse non delle grandi occasioni, ma certo piuttosto numeroso, considerando il clima rigido della serata…

Partiti!

4’ Niente da segnalare fino ad ora. Nessuna azione offensiva ma il gioco, soprattutto portato avanti a centrocampo, è abbastanza veloce e dinamico

6’ Valentini tocca il suo primo pallone, deviato verso la porta, senza troppe pretese, da un attaccante reggiano…

7’ Ed anche il Vicenza subito dopo si è portato in attacco, ed è la prima azione pericolosa della partita. Grazie a Comi che tocca, anche lui di testa, un pallone insidioso ma Facchin non si fa sorprendere

16’ Brivido lungo la schiena per i biancorossi, per uno svarione di Magri che regala a Cesarini un pallone a limite dell’area. L’attaccante emiliano è solo davanti a Valentini ma non riesce a concludere…

17’ Reggiana di nuovo pericolosa in avanti, tra l’altro in una azione in cui idifensori del vicenza pasticciano un po’. la palla alla fine va in angolo, ma la mischia in area era stata pericolosa.

18’ Dopo un buon inizio del Vicenza ed una Reggiana che sembrava faticare, le parti si sono invertite

19’ Buona azione in avanti biancorossa, con protagonisti De Giorgio e Ferrari, che non riesce a concludere. Rovesciamenti di fronte continui comunque, e sostanziale equilibrio, in una partita che si sta proponendo frizzante, vivace…

27’ Ancora un pericolo per il Vicenza, per una mischia in area biancorossa nella quale gli attaccanti reggiani pasticciano e l’azione sfuma… C’è distrazione comunque nella difesa del Vicenza.

32’ Ancora pericolosa la Reggiana, anche se in quest’azione i biancorossi hanno fatto un muro efficace e il tiro di Spanò non arriva in porta…

35’ Il pallino, in questa fase della partita, è decisamente nelle mani degli emiliani

40’ Nel secondo tempo il Vicenza dovrà cambiare passo perché il suo gioco, nella seconda parte della prima frazione di gioco, è sembrato lento, macchino, e non sono mancate le distrazioni

42’ Occasione per Giorno, in attacco, ma si attarda troppo e l’azione sfuma

43’ GOL DELLA REGGIANA… Purtroppo era nell’aria. Cesarini è stato lasciato solo al centro dell’area e stavolta non ha sbagliato, insaccando di testa

44’ Ci prova Jakimovski, bravo aliberarsi e tirare ma da posizione molto difficile, angolatissima, e la palla va fuori.

E finisce il primo tempo… Vicenza sotto di un gol dunque, contro una Reggiana pimpante ed aggressiva

Secondo tempo

Squadre di nuovo in campo per il secondo tempo, nel Vicenza è entrato Alimi al posto di Giorno

47’ Gol annullato al Vicenza. Nei primi minuti della ripresa, su una punizione battuta da Jakimovski, Alimi devia in rete di testa ma l’arbitro annulla per fuorigioco

51’ Buon tiro dalla distanza di De Giorgio, ma è centrale e il portiere della Reggiana non ha problemi a parare…

53’ E nel Vicenza entra anche Giacomelli, al posto di Tassi

60’ Cartellino giallo per il portiere della Reggiana, Facchin, per proteste…

62’ Ci prova Romizi, con un tiro dal limite che va fuori di poco. Vicenza generoso in questa fase

63’ Bene il Vicenza, di nuovo pericoloso con Bianchi, che impegna Facchin con un diagonale…

64’ Doppio cambio nella Reggiana, Rosso entra al posto di Cattaneo e Vignali al posto di Riverola

65’ Ottima iniziativa di Giacomelli che si invola e riesce a far filtrare un pallone al centro dell’area, che la difesa reggiana riesce miracolosamente a deviare in angolo

70’ Nella Reggiana esce Cesarini ed entra Cianci

75’ Palla sprecata dal Vicenza in attacco, in piena area reggiana. E’ Alimi a colpire male il pallone, in buona posizione, a pochi passi da Facchin. Peccato….

80’ Due ammoniti nella Reggiana, in due diverse azioni nel giro di pochi secondi: Vignali e Rosso

82’ Due ammoniti, uno per parte: Cianci e Giacomelli, che battibeccano

88’ Cambio nel Vicenza, entra Giusti al posto di De Giorgio

Cinque minuti di recupero… Reggiana arroccata in difesa del vantaggio e Vicenza alla disperata ricerca del pareggio

90’+4 Reggiana davvero rocciosa nella sua difesa…

Ed è finita… Vicenza sconfitto di misura dunque al Menti questa sera, in una partita sfortunata, ma forse anche giocata con un po’ meno determinazione di quanto sarebbe stato necessario