Imprese, Vicenza la realtà più dinamica del Veneto

Venezia – Vicenza è la realtà più dinamica del Veneto dal punto di visto industriale. Ma sconta ancora episodi di fragilità finanziaria. A dirlo è l’assessore regionale al lavoro, Elena Donazzan, durante la presentazione, a villa Valmarana Morosini, ad Altavilla Vicentina, dei risultati di una ricerca, curata dal dipartimento di economia aziendale dell’università di Verona e da PwC, che ha messo a fuoco pregi e difetti della realtà imprenditoriale berica e veneta.

“Dall’ottava edizione del rapporto Top 500 – ha proseguito – si nota come il Veneto stia crescendo in tutte le sue realtà. Vicenza è la più dinamica e, dal punto di osservazione delle politiche regionali per il lavoro e le reindustrializzazioni, emergono elementi che sono una costante delle aziende più dinamiche e dei settori più trainanti, vale a dire investimenti nel capitale umano di alta formazione, un buon clima aziendale legato spesso ad accordi e contratti di partecipazione, una filiera robusta e molto collegata agli ambiti formativi. Per contro, le difficoltà riscontrate da alcune aziende, significative dal punto di vista della storia e della solidità produttiva, sono attribuibili ad una condizione di fragilità finanziaria”.

“Alle imprese ho chiesto maggiore consapevolezza, dei propri limiti, oltre che delle proprie potenzialità, così come una corretta comunicazione all’interno dei distretti, e dei distretti con le istituzioni, al fine di ottenere i migliori vantaggi”.

“Infine, – ha concluso Donazzan – ho sollecitato una prospettiva di ulteriore crescita per difendere le nostre imprese, che sono oggi molto appetibili per investitori stranieri, i quali non sempre hanno l’orizzonte dell’investimento, ma piuttosto quello della speculazione”.