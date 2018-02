Vicenza, rapina in una banca in Corso Palladio

Vicenza – Banditi in azione quest’oggi a Vicenza, in pieno centro, in corso Palladio, dove c’è stata una sorta rapina negli uffici della banca Credito Emiliano (Credem). Era l’ora di pranzo, poco dopo le 13, quando due uomini, a volto coperto, sono entrati nella sede della filiale ed hanno minacciato i dipendenti presenti in quel momento, chiudendoli poi, legati, in uno stanzino.

I malviventi hanno rovistato un po’ ovunque negli uffici, aprendo cassetti, armadi, per allontanarsi poi subito dopo. Resta ancora da chiaro cosa eventualmente abbiano portato via. Naturalmente sono subito accorse le forze dell’ordine, la Polizia di Stato, nello specifico, ed i vigili del fuoco che hanno liberato i dipendenti. Si indaga adesso per individuare i rapinatori.