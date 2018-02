Vicenza e provincia in breve

Incontri di filatelia e numismatica a Vicenza –

Ogni mercoledì, dalle 10 alle 11.30, al centro Diurno Proti, in contra’ De’ Proti 3, a Vicenza, c’è “Dentelli e Tondelli”. Si tratta di incontri dedicati alla filatelia e alla numismatica, per un viaggio nel magico mondo del collezionismo. A cura dell’unione filatelica e numismatica vicentina in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Info: circoscrizione1@comune.vicenza.it.

“Fascismo, foibe, esodo”, una mostra a Marano

Si intitola “Fascismo, foibe, esodo” la mostra documentaria visitabile da oggi, martedì 27 febbraio, e fino a sabato 10 marzo, nella biblioteca civica di Marano, in via Marconi. L’esposizione, curata dalla fondazione Memoria della Deportazione in occasione della “Giornata del ricordo” del 10 febbraio è costituita da dieci pannelli che illustrano, da un punto di vista storico, le tragedie del confine orientale tra il 1918 e il 1956.“La nostra biblioteca – ha spiegato il sindaco, Marco Guzzonato – dedica ormai tradizionalmente spazio alla riflessione, alla conoscenza e alla trasmissione di memoria. In questo caso lo facciamo grazie a una mostra ben strutturata e di qualità, a disposizione di tutti i cittadini”. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca. Per saperne di più: http://www.deportati.it/attivita/museo/mostra_foibe/.

A Brogliano e Montorso via le campane per la raccolta del vetro

Nei Comuni di Brogliano e di Montorso Vicentino, dopo un iniziale periodo di rodaggio del nuovo servizio di raccolta porta a porta del vetro, con apposito bidoncino, è iniziata la rimozione di tutte le campane prima usate proprio per conferire il vetro: 20 a Brogliano e 12 a Montorso. Per eliminare bottiglie e altri oggetti di 20 campane a Brogliano e 12 a Montorso Vicentino. “Il periodo di rodaggio del nuovo sistema di raccolta è stato positivo – ha commentato il presidente di Agno Chiampo Ambiente, Alberto Carletti -: gli utenti dei due paesi hanno risposto molto bene alla novità introdotta, che va a migliorare la qualità generale della raccolta differenziata dei rifiuti”.

A Vicenza si parla della “Puna argentina”

Nel pomeriggio di giovedì primo marzo, alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, in contra’ Santa Corona, a Vicenza, si terrà un incontro dal titolo “La Puna argentina: un altopiano ricco di salares, lagune, rocce dai colori incredibili”, a cura di Mario Giaconi. L’evento, che inizierà alle 16 con ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è organizzato dalla società Dante Alighieri, in collaborazione con l’assessorato alla partecipazione del Comune. Per informazioni: 0444 964262